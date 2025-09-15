¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México?

México recibirá su tercera Copa del Mundo y se convertirá en el país que más veces ha sido sede del prestigioso torneo, luego de las ediciones organizadas en 1970 y 1986. Esta vez será anfitrión del campeonato junto con Estados Unidos y Canadá.

El país azteca recibirá 13 partidos en total, con 10 de la fase de grupos y tres de eliminación directa. Para dichos encuentros, la organización ha dispuesto tres estadios: Estadio Azteca de Ciudad de México, Estadio Akron de Guadalajara y Estadio BBVA de Monterrey.

El Estadio Azteca, donde se coronó Argentina de la mano de Diego Maradona en 1986, recibirá tres encuentros de fase de grupos —incluido el inaugural—, además de un duelo de dieciseisavos de final y otro de octavos de final del campeonato.

La misma distribución se vivirá en Monterrey, en uno de los estadios más modernos de México, mientras que Guadalajara únicamente será sede de tres encuentros de la fase de grupos.

Por primera vez una Copa del Mundo tendrá tres países como anfitriones y esa es una de las grandes apuestas organizativas de la FIFA, ya que exige un esfuerzo logístico importante.

En Canadá se jugará en Toronto y Vancouver, mientras que en Estados Unidos se llevarán a cabo partidos en Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Los Ángeles, Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City y San Francisco.

La final del Mundial se disputará en el New York-New Jersey Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, que tiene una capacidad para 82.500 aficionados y fue inaugurado en el 2010. Es la casa de los Giants y los Jets en la NFL y cuenta con grandes beneficios tecnológicos para el espectáculo.

Este Mundial será el primero que se dispute con un total de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la ronda de eliminación directa los dos primeros de cada llave y los ocho mejores terceros.

México será parte de esta fiesta, con sus tradiciones y colores en las tribunas. Ya tienen la experiencia organizativa de dos Copas del Mundo y cuentan con estadios icónicos que combinan modernidad y tradición.