¿Cuántos partidos estará fuera Moisés Caicedo tras su expulsión contra el Arsenal?

El duelo entre el Chelsea y el Arsenal en esta Jornada 13 de la Premier League todavía no tiene goles, pero sí nos ha regalado muchas emociones y ya dos bajas sensibles para ambas escuadras, quienes pelean por mantenerse en lo más alto de la clasificación general del campeonato.

Primero, los Gunners no pudieron contar con William Saliba quien sufrió un golpe en el último entrenamiento previo este encuentro y fue descartado por Mikel Arteta para estar dentro del once titular de los ahora visitantes.

Y ya en el encuentro, justo unos minutos antes de culminar la primera mitad, Moisés Caicedo se fue expulsado tras un choque fuerte contra Mikel Merino y ahí el ecuatoriano golpeó de manera brusca al rival, por lo que en primera instancia recibió tarjeta amarilla.

Chelsea v Arsenal - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Al comenzar comunicación con su equipo arbitral, Anthony Taylor decidió revisar la jugada en el VAR y tras unos minutos, volvió al campo para dar su veredicto final: quitó la tarjeta amarilla y le propinó una roja directa, con lo cual el castigo para este jugador se acrecentará.

Cuando la expulsión es directa, los futbolistas normalmente se pierden entre dos y tres encuentros, esto al ser considerado juego brusco peligroso, conllevará a que Caicedo no esté presente para los duelos frente al Leeds United, Bournemouth y el Everton, todos estos en las próximas jornadas de la Premier League.