¿Cuántos partidos requirieron Messi y Cristiano Ronaldo para llegar a los 900 goles?

Inter Miami viene de una noche dura. El cuadro campeón de la MLS se ha quedado fuera en la ronda de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones a manos de Nashville. El cuadro de Florida era uno de los grandes favoritos para quedarse con el título a final de semestre.

La única alegría que pudo vivir el cuadro de Miami el pasado miércoles fue el hecho de que Leo Messi ha alcanzado la barrera de los 900 goles. Sólo él y previamente Cristiano Ronaldo han logrado tal proeza, sin embargo, a nivel de estadística, se entiende que el argentino lo ha conseguido con más "premura" que el luso.

Buen día a todos los bicholovers y NO olviden que hoy toca hablar de como es posible que un enganche de 1.69m, que nunca jugó clavado en el área, necesito 94 partidos menos que el supuesto "más completo de la historia" para llegar a 900 goles 🤣 pic.twitter.com/4BMMQbqpvn — Sebas Crackbol (@Crackbol10) March 19, 2026

Messi llegó a los goles oficiales con un total de 1,142 partidos dentro del terreno de juego. Esto contabiliza su etapa con el Barcelona, el PSG, la actual con el Inter Miami y todo su recorrido con la selección de Argentina.

El día de ayer que Messi logró poner una vez más su nombre en la historia del fútbol, su edad era de 38 años y 267.

Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup | Leonardo Fernandez/GettyImages

Por su parte, a Cristiano le ha tomado más tiempo y cotejos dentro del campo llegar a los 965 tantos. La estrella del Al-Nassr lo ha conseguido tras 1,236 presencia en cancha, es decir, tuvo 96 partidos más que el argentino para alcanzar tal cantidad.

En cuanto edad, el luso llegó a los 900 goles cuando tenía 39 años y 213 días de vida, es decir, en aquel entonces era unos 10 mes mayor a lo que lo fue Messi para llegar a esta cifra.

Hoy Cristiano avanza rumbo a la marca de los 1,00 goles, cifra que él mismo ha afirmado es el gran reto en su carrera antes del retiro. Por su parte, Leo comienza un nuevo contador seguramente también con el objetivo de llegar a los 4 dígitos en el goleo.