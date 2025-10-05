¿Cuántos penales a favor le han pitado al Real Madrid en esta temporada?

El Real Madrid continúa demostrando su eficacia en el arranque de la temporada 2025/2026, donde ha ganado nueve de 10 partidos oficiales.



El conjunto blanco se impuso el sábado 3-1 al Villarreal en el Santiago Bernabéu, en un encuentro liguero en el que Vinícius Júnior destacó con un doblete; uno de ellos desde el punto de penal, mientras que Kylian Mbappé selló la victoria, ratificando su enorme estado de forma.

El penalti convertido por Vini no fue un hecho aislado, dado que resultó otra muestra de la tendencia presente en lo que va de curso. En efecto, los merengues han contado con seis penales a favor entre los ocho encuentros de LaLiga y dos de Champions League (tres en cada una de estas competiciones) y dos en contra (ambos en el torneo doméstico).

Eso sí, la efectividad del Madrid desde los 12 pasos está siendo total, tanto que Mbappé ha convertido sus cinco disparos de ese calibre, a la vez que Vinícius hizo lo propio en su única oportunidad, la ya citada versus el Submarino Amarillo. Una racha que refleja la confianza y precisión que viven actualmente los atacantes de Xabi Alonso.

Cae Vinicius dentro del área. Penalti a favor del Real Madrid.#RealMadridVillarreal 1-0 (68') — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2025

Asimismo, los lanzamientos desde el punto de penalti han sido determinantes en varios triunfos recientes de la escuadra de la capital española, ya que de esa forma llegó el 1-0 final en la jornada 1 de LaLiga frente a Osasuna, así como las dos dianas en la victoria 2-1 ante Olympique de Marsella durante el estreno en Champions en esta campaña.

Con este nuevo triunfo en el Bernabéu ante el Submarino, el Real volvió a la cima de la clasificación liguera, a falta de que el Barcelona visite al Sevilla este domingo, gracias a 21 puntos en ocho fechas; dos más que los propios blaugranas. Igualmente, la oncena que entrena Xabi Alonso es una de apenas seis que han ganado sus dos compromisos en esta primera fase de la Champions.