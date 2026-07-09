Cuántos penales atajó Bounou en los Mundiales: el récord del arquero de Marruecos

Yassine Bounou, más conocido como Bono, volvió a confirmar en el partido de cuartos de final del Mundal 2026, ante Francia, por qué es considerado uno de los mejores arqueros del planeta.



En la mitad del primer tiempo, los europeos tuvieron un penal para ponerse por delante en el marcador. Mbappé fue el encargdo de patearlo, un especialista en la materia. Pero Bounou le adivinó la intención y mantuvo todo empatado.



De esta manera, el marroquí amplió un registro que ya lo había convertido en un especialista durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

9 penaltis contra Bono 🇲🇦 (incluyendo tandas de desempate) en la Copa del Mundo:



7 fallados (4 parados, 2 al poste y 1 fuera)

2 marcados



ALUCINANTE. pic.twitter.com/mrlH0EQEEN — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

Con cada nueva atajada, el arquero de Marruecos sigue escribiendo su nombre en la historia de los Mundiales. Su capacidad para aparecer en los momentos de máxima presión lo ubica entre los porteros más determinantes en definiciones por penales que ha tenido el torneo.