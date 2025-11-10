¿Cuántos puntos le dieron a Tigres los goles de Ángel Correa en su primera temporada en México?

Tigres UANL rompió el mercado de transferencias cuando oficializó el fichaje del futbolista argentino Ángel Correa. Procedente del Atlético de Madrid, en donde hizo historia, su llegada fue considerada una de las operaciones más sonadas del fútbol mexicano en los últimos años. La incorporación del atacante fue un pedido expreso de Guido Pizarro, quien en su primera temporada completa dirigiendo al equipo universitario buscaba un jugador capaz de marcar diferencias en el último tercio de la cancha. La directiva escuchó la solicitud del técnico y concretó la llegada del atacante argentino, generando gran expectativa entre la afición felina y los medios deportivos.

Luego de 17 jornadas, podemos decir que la contratación de Ángel Correa ha sido un acierto. Marcó ocho goles en su primera temporada en México, y cada vez que consiguió anotar, Tigres no perdió. En total, el equipo ganó cinco encuentros y empató tres, logrando un total de 18 puntos. La mitad de las unidades cosechadas por la 'U' a lo largo del semestre. Así de ''sencillo''.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Además, en el duelo ante Rayados de Monterrey, disputado en la cancha del estadio BBVA, ‘Angelito’ marcó el 1-1 para Tigres, en un partido que confirmó su carácter y capacidad para aparecer en los momentos importantes, como lo es el clásico regiomontano.

Es cierto que en el torneo mexicano la liguilla es una competencia aparte, y que si ahí no apareces, no importa qué tan bien hayas hecho las cosas en la temporada regular, pues los aficionados suelen olvidarlo todo rápidamente. Sin embargo, más allá de la volatilidad del sistema de competencia, el aporte de Correa en su primer torneo no puede pasarse por alto.

A la efectividad de Ángel Correa en el balompié nacional hay que sumarle los cinco goles que marcó en la Leagues Cup 2025, certamen en el que, además, acabó como campeón goleador, aún y cuando Tigres disputó solamente cuatro partidos.

Ángel Correa va llegando y ya levantó su primer trofeo con Tigres 🐯🏆



Por su título de goleo en la Leagues Cup ⚽️ pic.twitter.com/ZJMGFFiSC3 — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) November 8, 2025

Guido Pizarro, quien ya hizo historia con Tigres UANL logrando la temporada con menos derrotas desde que el club se fundó (una), tiene mucho crédito en lo que ha realizado Ángel Correa hasta el momento, ya que fue él quien puso su nombre sobre la mesa como posible refuerzo e hizo más allá de lo necesario para firmarlo.