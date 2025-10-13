¿Cuántos puntos le han dado al Inter Miami los goles de Lionel Messi en la temporada 2025 de la MLS?

Lionel Messi continúa dejando huella en la MLS. El astro argentino ha alcanzado los 26 goles en la temporada 2025, consolidándose como el máximo anotador de la liga. Su más reciente actuación fue decisiva: marcó un doblete en la contundente victoria del Inter Miami 4-0 frente al Atlanta United. Este resultado no solo confirmó el buen momento del equipo, sino que también dejó a Messi en solitario como líder de goleo, a falta de una sola jornada para que termine la fase regular y arranquen los esperados playoffs.

Inter Miami CF v Atlanta United | Rich Storry/GettyImages

Pero los goles de Messi no son solo cifras individuales que engrosan su ya impresionante carrera, considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos. Cada anotación suya también tiene un impacto directo en el rendimiento colectivo del equipo. Sus goles han sido fundamentales para que el Inter Miami sume puntos clave y se mantenga firme en la lucha por sus objetivos deportivos dentro de la liga.

Hasta ahora, Messi ha firmado nueve dobletes durante esta campaña de la MLS. Y hay un dato que refleja su influencia en el campo: cada vez que el argentino anotó dos goles en un partido, el Inter Miami salió con la victoria. Además, el equipo solo ha perdido un encuentro en toda la temporada cuando Messi logró marcar. Esta estadística resalta no solo su capacidad goleadora, sino también su papel determinante en el éxito del club.

Inter Miami CF v Atlanta United | Rich Storry/GettyImages

A medida que se acerca el cierre de la temporada regular y comienzan los playoffs, los números de Messi lo colocan como una pieza clave para las aspiraciones del Inter Miami. Su experiencia, talento y efectividad frente al arco rival lo convierten en un líder dentro y fuera del campo.

A continuación, te compartimos todos los datos desglosados sobre los goles de Lionel Messi en la temporada 2025 de la MLS:

Rival Goles Resultado Atlanta United 2 4-0 V NYC FC 2 0-4 V DC United 2 3-2 V Seattle Sounders 1 3-1 V LA Galaxy 1 3-1 V New York RB 2 1-5 V Nashville SC 2 2-1 V New England Revolution 2 1-2 V CF Montreal 2 1-4 V Columbus Crew 2 5-1 V CF Montreal 2 4-2 V Philadelphia Union 1 3-3 Minnesota United 1 4-1 D New York RB 1 4-1 V Toronto 1 1-1 Philadelphia Union 1 2-1 V Atlanta United 1 1-2 V

En resumen, los 26 goles de Lionel Messi le han dado, al Inter Miami, un total de 44 puntos de los 62 que suman hasta el momento. El 71%. Así de grande ha sido el aporte del argentino en la presente campaña.