Cuatro juegos después y gracias a César Garza, Rayados de Monterrey vuelve al triunfo al imponerse 1-0 a Cruz Azul

Después de cuatro partidos, Rayados de Monterrey regresó a la senda del triunfo tras imponerse por 1-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. El juvenil César Garza fue el encargado de darle los tres puntos a los regios tras una nueva pifia del arquero colombiano Kevin Mier.

César Garza suma minutos a la regla de menores, es canterano, ya se consolidó en otro equipo, lo tienes en tu equipo casi gratis, juega muy bien, su competencia anda baja de nivel. YA NO LE BUSQUEN. pic.twitter.com/4QiYeZ2NTW — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 20, 2026

A los seis minutos, el colombiano Willer Ditta le dio la pelota a Jeremy Márquez, este decidió jugar hacia atrás con su guardameta, sin embargo, este no podía utilizar las manos por lo que tocó con el pecho y quiso salir jugando en vez de reventar, perdiendo el esférico con Jesús ‘Tecatito’ Corona, dejando al canterano con la total disposición de mandar a guardar la redonda al fondo de las redes.



Para este choque, el técnico argentino Matías Almeyda llevó a cabo modificaciones en su once titular, brindando la titularidad a César Garza debido a que estaban muy bajos en la 'Regla de minutos de menores'. La Pandilla apenas había sumado 196 minutos, siendo el antepenúltimo de la tabla en dicho rubro, así que les urgía descontar, sin embargo, pocos hubieran esperado que el pivote, que disputó 88 minutos, sería el héroe de la noche con su anotación. Los clubes deben sumar mil 170 minutos para cumplir con el objetivo, pero hasta ahora solamente dos han logrado el cometido: Xolos de Tijuana y los Potros de Hierro del Atlante. Se debe recordar que Garza estuvo el último año cedido a préstamo con el Dundee FC de Escocia y con los Pumas, aparte que vio acción en el Mundial sub-20.

Esteban Andrada no ha recibido gol en 60 de 166 partidos con Monterrey.



51 Liga MX

4 CONCACAF

3 Leagues Cup

2 Mundial de Clubes pic.twitter.com/QuJAh450Gr — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) September 20, 2026

Por otro lado, otro elemento que dio de qué hablar fue el arquero argentino Esteban Andrada, quien hace un rato tomó la titularidad sobre Luis Cárdenas. La Máquina estuvo cerca de encontrar el empate en el juego, sin embargo, La Sabandija tapó con la pierna un remate de Luka Romero.



Gracias a esto, el sudamericano impuso una marca de no recibir gol en 60 de 166 partidos con el equipo albiazul. Todo queda repartido en 51 duelos de la Liga MX, cuatro de la CONCACAF, tres de la Leagues Cup y dos del Mundial de Clubes.