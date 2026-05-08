Cuatro jugadores del Real Madrid que siguen apoyando a Álvaro Arbeloa

Una temporada decepcionante se ha convertido en un desastre para el Real Madrid, en medio de informes de altercados en los entrenamientos y una profunda división en el vestuario.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

El Clásico de este fin de semana amenaza con ser un encuentro desagradable para los visitantes, ya que el Barcelona solo necesita un punto en casa para proclamarse campeón y condenar al Madrid a dos temporadas consecutivas sin títulos.

El Madrid llega al partido en circunstancias muy adversas, tras una bochornosa pelea durante el entrenamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, dejando como saldo a un elemento hospitalizado.

Mientras tanto, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Kylian Mbappé y otros han estado en el centro de la polémica en los últimos días, evidenciando un vestuario fuera de control.

El entrenador Álvaro Arbeloa fue nombrado en enero para sustituir a Xabi Alonso con el objetivo de aportar estabilidad al equipo tras la turbulenta etapa del exentrenador del Leverkusen. Sin embargo, las tensiones internas han persistido y las divisiones se han acentuado.

Un vestuario dividido

Real Madrid V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En medio del sonado enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni, se informó que algunos jugadores del Real Madrid apenas se hablan, mientras que seis estrellas ya no le dirigen la palabra a Arbeloa.

L'Équipe va más allá, afirmando que solo cuatro jugadores de la plantilla siguen apoyando a Arbeloa. Estos son: Jude Bellingham, Fran García, Vinicius Junior y Valverde.

Vinicius Jr. era conocido por su aversión a Alonso, mientras que L'Équipe asegura que Bellingham no veía con buenos ojos tener que competir con Arda Güler por su puesto durante la gestión del exentrenador del Leverkusen. Mientras tanto, Valverde se quejaba por tener que jugar como lateral derecho.

Por otro lado, Mbappé y los jugadores franceses, junto con Thibaut Courtois y los fichajes de verano, respaldaban los métodos de Alonso.

La división en el club entre quienes apoyaban a Alonso y quienes querían su salida ha persistido tras la marcha del técnico a mitad de temporada, creando un ambiente tóxico que Arbeloa no ha podido erradicar.

El periodista Manolo Lama incluso afirmó que algunos jugadores españoles en el banquillo llamaban a Arbeloa «el cono», un apodo burlón de su época como jugador.

¿Qué le depara el futuro al Madrid?

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

Según se informó, Alonso calificó a este equipo como ''imposible de entrenar'', y sus palabras ahora parecen proféticas.

Se ha informado que Arbeloa no continuará en su puesto más allá de la presente temporada, y que la directiva del Madrid busca nombrar a un nuevo entrenador.

Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y José Mourinho han sido mencionados como posibles candidatos para suceder a Arbeloa. Quienquiera que sea nombrado nuevo entrenador se enfrentará ante una ardua tarea para tomar el control del vestuario y redefinir la cultura del equipo.

Se espera una renovación de la plantilla, con varias estrellas como Raúl Asencio, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos disponibles para ser transferidos, mientras que jugadores como David Alaba y Dani Carvajal se marcharían como agentes libres.

Tras el Clásico del domingo, el Real Madrid tiene tres partidos más para finalizar la temporada liguera, antes de que comience un verano de mucho trabajo y reflexión.

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