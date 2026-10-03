¿Cuenta el inicio de temporada para valorar el Balón de Oro?

Malas noticias para muchos de los nominados al Balón de Oro que comenzaron la temporada 2026/27 con actuaciones merecedoras de ganar. Fue la misma premiación, al compartir el reglamento, que dejó en lcaro que todo lo que hicieron desde agosto quedó fuera de la evaluación para el premio que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres.

El reglamento establece que el período válido para esta edición comenzó el 3 de agosto de 2025 y terminó el 19 de julio de 2026, en la final del Mundial. De esta manera, el rendimiento de los futbolistas durante las primeras semanas de la temporada actual no será considerado por los periodistas encargados de votar.

Esta modificación, que fue implementada en 2022, hizo que el Balón de Oro dejara de evaluar el año calendario y pasara a considerar la temporada anterior. Entonces para este año se analiza lo realizado en 2025/26 tanto con los clubes como con las selecciones.

Lamine Yamal, España | Image Photo Agency/GettyImages

El período establecido contempla torneos de selecciones disputados dentro de las fechas indicadas. En la categoría masculina se incluyen el Mundial y la Copa Africana de Naciones.

En la categoría femenina entran la Copa Asiática y la fase final de la Nations League. La Copa Africana de Naciones Femenina terminó el 16 de agosto por lo que quedó afuera del período correspondiente a esta edición y esos partidos van a ser considerados para el Balón de Oro 2027.

¿Cuáles son los criterios del Balón de Oro 2026?

El reglamento fija tres aspectos y determina el orden en el que deben ser considerados. En primer lugar aparecen las actuaciones individuales y el carácter determinante e impresionante del futbolista. Después se ubican el rendimiento del equipo y los títulos conquistados. Finalmente se toman en cuenta la clase y el juego limpio.

La votación masculina está integrada por 100 periodistas pertenecientes a las 100 primeras naciones del ranking FIFA, con un representante por país. Cada jurado elige a diez futbolistas de la lista de 30 candidatos.

El primer puesto de cada voto entrega 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10, el cuarto 8 y el quinto 7. Luego se reparten 5, 4, 3, 2 y 1 punto desde la sexta hasta la décima posición.

En caso de empate en la suma final, la primera instancia para separar a los candidatos es la cantidad de votos recibidos en el primer puesto. Si la igualdad continúa, se revisan los segundos puestos y se mantiene el mismo procedimiento con las posiciones siguientes.