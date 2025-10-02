Cuerpo técnico del Copenhague no es optimista con lesión de Rodrigo Huescas

Esta temporada es una de las que menos jugadores mexicanos tendrá dentro de la UEFA Champions League. Son dos los nombres en dicho escenario: El primero, Alex Padilla portero suplente del Athletic Club. Segundo, Rodrigo Huescas, quien ya ha sumado minutos en el torneo con el Copenhague.

Sin embargo, parece que el resto de la fase de liga sólo será Alex Padilla el mexicano con opciones de jugar en la copa de Europa. Esto se debe a la más reciente lesión del propio Huescas en la segunda jornada en el duelo ante el Qarabag. Esta lesión en la rodilla, no tiene buen pronóstico.

¡NOOOOO!



Jacob Neestrup, entrenador del Copenhague acaba de encender las alarmas de todo México tras la lesión de Huescas:



'Probablemente sé lo que es, y muy probablemente se trate de una de esas malas noticias'... pic.twitter.com/USjJcZbTVd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 1, 2025

Creo que es muy, muy probable que sea un desastre personal para un jugador que lo está haciendo tan bien, que está haciendo una gran temporada y que tiene muchas ganas de que llegue el Mundial. Huescas hizo todo los posible por llegar al club. Una Copa del Mundo le espera y además, que se juega en México, no tengo palabras. Jacob Neestrup

FBL-EUR-C1-QARABAG-COPENHAGEN | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

El técnico del campeón de Dinamarca confirma que el daño en la rodilla del mexicano es severo. Aún no se realizan los estudios pertinentes, sin embargo, ya lamenta la baja del ex Cruz Azul.

Siempre siento pena por mis jugadores cuando probablemente estarán fuera por un largo, largo tiempo (y esperamos recibir esa confirmación muy, muy pronto). Es una lástima enorme, sobre todo para él, pero también, por supuesto, para el FC Copenhague. Probablemente estemos ante un jugador clave con otra lesión de larga duración. Jacob Neestrup

Esta temporada era vital para Rodrigo. Un buen año con el club danés y una buena Copa del Mundo con la Selección Mexicana seguro que le firmarían el salto de calidad a una liga más competitiva. Por ahora, dicha posibilidad se ha frenado en seco.