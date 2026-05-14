La guía de Curazao para el Mundial 2026: los soñadores sin miedo

Curazao va a hacer historia en el Mundial 2026 al convertirse en la nación más pequeña en términos de población y superficie en participar en el certamen.

El 14 de junio de 2026 quedará grabado en la historia del país caribeño: ese día será su debut, ni más ni menos que ante Alemania, cuatro veces campeona. Los espera un lindo enfrentamiento en Houston, Texas.

Los jugadores que llevaron a Curazao al torneo ya se ganaron un estatus legendario, pero quienes jueguen en América del Norte esperan dejar una huella imborrable, demostrando que la Ola Azul merece su lugar en la Copa del Mundo y que no está ahí solo para completar la lista de participantes.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 7 victorias, 3 empates, 0 derrotas

7 victorias, 3 empates, 0 derrotas Goles a favor / recibidos: 28 / 5

28 / 5 Máximo goleador: Gervane Kastaneer (5)

Gervane Kastaneer (5) Máximo asistente: Jearl Margaritha, Kenji Gorré, Leandro Bacuna (3)

Con México, Canadá y Estados Unidos fuera de las eliminatorias de la Concacaf, Curazao se convirtió sorprendentemente en una potencia regional.

En 10 partidos de clasificación para el Mundial, Curazao se mantuvo invicto, con siete victorias y tres empates. Una contundente victoria por 7-0 sobre Bermudas allanó el camino para el empate sin goles como visitante ante Jamaica, donde los sueños más descabellados se hicieron realidad.

El calendario

Rival Fecha Estadio ALEMANIA 14/6 NRG Stadium ECUADOR 20/6 Arrowhead Stadium COSTA DE MARFIL 25/6 Lincoln Financial Field

Entrenador: Dick Advocaat

EredivisieFortuna Sittard v Feyenoord Rotterdam | ANP/GettyImages

Experiencia en Mundiales: Países Bajos (1994), Corea del Sur (2006)

Países Bajos (1994), Corea del Sur (2006) Logros : cuartos de final con Países Bajos en 1994

: cuartos de final con Países Bajos en 1994 Tiempo dirigiendo a Curazao: desde 2024 (con una breve pausa)

Se puede decir que la situación del cuerpo técnico de Curazao ha sido algo caótica. Primero, Dick Advocaat, el entrenador que llevó con éxito a esta pequeña nación al Mundial, renunció en febrero (debido a la mala salud de su hija). Su compatriota Fred Rutten había tomado las riendas.

En mayo (a tan solo cuatro semanas del inicio del torneo), Rutten renunció, y la federación de Curazao alegó "un ambiente que perjudica las relaciones profesionales entre jugadores y personal". ¿Su reemplazo? Como era de esperar, Advocaat (cuya hija ya se encuentra mejor).

Según trascendió, los jugadores habrían presionado para que Advocaat regresara, así que presumiblemente todos están contentos ahora. Sobre todo teniendo en cuenta que los dos amistosos que Rutten dirigió —contra China y Australia— terminaron en derrota. Advocaat tiene poco tiempo para recuperar el optimismo y la confianza previos a su partida.

A sus 78 años, será el entrenador de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo y aporta una vasta experiencia y, obviamente, un profundo conocimiento de los jugadores a su disposición. De hecho, Advocaat dirigió a su selección natal, los Países Bajos, en la última Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, en 1994, donde cayeron en cuartos de final ante Brasil, a la postre campeona.

Su experiencia más reciente en la Copa del Mundo, con Corea del Sur, no tuvo el éxito esperado, ya que su equipo fue eliminado en la fase de grupos en 2006.

¿Cómo juega Curazao?

Formación preferida: 4-3-3.

4-3-3. Estilo: contraataque

contraataque Fortalezas: delanteros rápidos en transición, estructura defensiva

delanteros rápidos en transición, estructura defensiva Debilidades: profundida general y falta de experiencia

Curazao deslumbró en las Eliminatorias con un juego de construcción organizado y combinaciones de pases precisos en el último tercio del campo, especialmente contra rivales más débiles. Este estilo refleja la influencia holandesa que ha contribuido a moldear la forma en que se juega al fútbol en la isla, y con el que los jugadores se sienten cómodos.

Una sólida estructura defensiva y transiciones vertiginosas con jugadores que llegan desde todos los ángulos son la base del estilo de Curazao, y dada la fortaleza de sus rivales en la fase de grupos, es probable que estas características se acentúen aún más este verano.

Los jugadores a seguir

World Cup 2026 Qualifiers ConcacafAruba v Curacao | ANP/GettyImages

Factor X: a Tahith Chong le alcanzaron solo dos partidos para demostrar su capacidad de marcar la diferencia para Curazao, convirtiéndose instantáneamente en un ícono nacional con tres participaciones clave en goles. El hecho de ser canterano del Manchester United le otorga un prestigio adicional a la selección de Curazao.

Jugador revelación: alto, fuerte, ágil e increíblemente versátil, Livano Comenencia, exjugador de las inferiores de la Juventus y el PSV Eindhoven, se adaptó por completo a la filosofía de Advocaat y es una de las razones principales por las que Curazao debutó en la Copa del Mundo.

La equipación que usará el conjunto de Curazao

La camiseta de visitante de Curazao, en particular, es una obra de arte | Adida

Adidas tuvo la difícil tarea de diseñar una camiseta a la altura del debut de Curazao en un Mundial y, como era de esperar, lo lograron con creces.

La camiseta azul de local es impecable, combinando estilo y sofisticación, mientras que la base amarillo pastel de la equipación visitante de Curazao se realza con las franjas naranjas, turquesas y rosas que adornan las mangas, un homenaje a las vibrantes fachadas de las casas de Willemstad, la capital del país.

Tiene un inconfundible aire caribeño y transmite la energía adecuada.

Posible alineación titular

Curazao cuenta con algunos exjugadores de la Premier League | FootballUser

Advocaat no modificará la base de jugadores que llevó a Curazao a la máxima competición mundial, manteniendo al veterano arquero y héroe de la fase de clasificación, Eloy Room, detrás de Roshon van Eijma y Armando Obispo, del PSV Eindhoven, en el centro de la defensa.

Livano Comenencia es el eje del mediocampo, pero su versatilidad le permite bajar a la línea defensiva para que los laterales Shurandy Sambo y Sherel Floranus se incorporen al ataque en las transiciones. El mediocampo de Curazao se completa con los hermanos Juninio y Leandro Bacuna, ambos con experiencia en la Premier League y alma del equipo.

Los exjugadores de la cantera del Manchester United, Tahith Chong y Kenji Gorré, aportan la chispa al ataque de Curazao, que probablemente estará liderado por Jürgen Locadia, otro exjugador de la Premier League que parece tener ventaja sobre el máximo goleador de la fase de clasificación, Gervane Kastaneer.

Estado de forma actual

Tras su histórica clasificación, la era Rutten comenzó con una decepcionante derrota por 2-0 ante China.

Le siguió una humillante caída por 5-1 ante Australia, lo que puso de manifiesto la gran necesidad de Curazao de mejorar para no perder los tres primeros partidos de su historia en un Mundial.

¿Qué podemos esperar de la afición curazoleña?

Los aficionados de Curazao no ocultan sus sentimientos | ANGEL BATTA/GettyImages

Al ritmo de tambores vibrantes, silbidos penetrantes y el inconfundible sabor caribeño, los aficionados de Curazao se van a hacer notar en América del Norte.

Y no cabe duda de que son personas que viajan mucho; basta con ver las escenas en Kingston, Jamaica, cuando el país se clasificó para el Mundial. Cantando su himno no oficial, Mama Wa (La Ola Azul), los curazoleños van a llenar de energía los estadios este verano, y probablemente atraerán a más seguidores gracias a su contagioso carisma.

También podría haber un grupo de aficionados neerlandeses que adopten a Curazao como su segundo país de acogida, dado que la isla forma parte del Reino de los Países Bajos.

Lo que el país espera

World Cup 2026 Qualifiers ConcacafCuracao v Barbados | ANP/GettyImages

Quizás la mayor ventaja de Curazao al entrar en el Mundial es que no tiene la presión de las expectativas y puede jugar tranquilos. El simple hecho de clasificarse para el torneo ya es un logro en sí mismo; ahora se trata de demostrar quiénes son realmente.

Regresar a casa con tres derrotas consecutivas es una posibilidad muy real, pero incluso en ese caso, es probable que el equipo de Rutten reciba una bienvenida de héroes al volver al Caribe. Si Curazao marca un gol en cualquiera de los tres partidos de la fase de grupos, podría desatarse el caos.

Y finalmente…

Estado de ánimo: contentos de estar en un Mundial.

contentos de estar en un Mundial. A quién no quiere enfrentarse Curazao: No le importa, quieren vivir la experiencia completa

le importa, quieren vivir la experiencia completa Una estadística que define a Curazao: una estructura defensiva sólida es una cosa, pero los 28 goles marcados durante las eliminatorias fueron la mayor cantidad en toda la Concacaf.

una estructura defensiva sólida es una cosa, pero los 28 goles marcados durante las eliminatorias fueron la mayor cantidad en toda la Concacaf. Si todo sale mal: las idas y vueltas en la posición de entrenador generaron inestabilidad en el equipo.

las idas y vueltas en la posición de entrenador generaron inestabilidad en el equipo. ¿Qué va a decir todo el mundo si Curazao queda eliminada en fase de grupos? Llegaron las 12 para la cenicienta.