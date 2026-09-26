Cuti Romero será el capitán de la selección Argentina tras el retiro de Messi

Despedidas y comienzos. El 6 de octubre tendrá lugar el último partido de Lionel Messi con Argentina. El encuentro ante Benín, en el Monumental, será el cierre de una etapa que se extendió durante 21 años y que dejará vacante la cinta de capitán. Lionel Scaloni ya eligió a quien la llevará a partir de entonces.

Cristian Romero será el encargado de asumir esa función. "El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota", expresó el DT en conferencia de prensa. La elección sigue el orden que ya había establecido dentro del plantel. Messi ocupaba el primer lugar, Nicolás Otamendi era el segundo y Romero aparecía inmediatamente después.

"Cuti es el indicado", agregó el entrenador al confirmar su decisión. El defensor del Atlético de Madridpasa a tener una función más importante dentro de una Albiceleste que empieza a reorganizar sus liderazgos post Mundial 2026.

Lionel Messi, Cristian Romero | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

La capitanía no es territorio desconocido para el central. El Cuti ya la utilizó en tres partidos con la selección argentina. Fue capitán ante Chile, volvió a ejercer esa función en un amistoso contra Venezuela y también lo hizo en el triunfo 2-1 contra Mauritania en marzo, previo a la Copa del Mundo.

Su elección no significa que Scaloni contemple una única opción para asumir esa responsabilidad. El técnico mencionó a otros integrantes del plantel que podrían llevar la cinta cuando Romero no esté disponible."Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (de Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar, Lautaro (Martínez) la puede llevar”, contó.

Por ahora, Romero será quien tenga la posibilidad de llevar la cinta en los compromisos de esta fecha FIFA. Argentina jugará contra Bolivia y Burkina Faso antes de recibir a Benín, partido reservado para la despedida de Messi.

La salida del jugador del Inter Miami abre otro interrogante que todavía no fue resuelto. Scaloni confirmó quién heredará la cinta, pero todavía no definió quién utilizará el dorsal 10. Eso, todavía, está por verse.