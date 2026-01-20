Damac vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Liga Profesional Saudí continúa con su temporada 2025/26 luego de 15 jornadas disputadas y el club liderado por el portugués Cristiano Ronaldo se ubica en la segunda posición de la tabla con 34 puntos, a siete del líder Al-Hilal.
Así, debe pisar el acelerador para poder soñar con el título. Por ahora, los Caballeros de Najd tienen la mira puesta en su siguiente rival, el Damac, al cual enfrentará este miércoles 21 de enero. Justamente El Comandante y compañía vienen de ganar contra el Al Shabbab por marcador de 3-2, pese al tanto del internacional portugués, que llegó a 960 goles en su carrera.
Su rival, el Damac, llega afuera de la zona del descenso y con 4 partidos sin ganar: dos derrotas y dos empates en las últimas 4 jornadas.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Damac FC vs Al-Nassr?
Ciudad: Khamis Mushait, Asir, Arabia Saudita
Estadio: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium
Fecha: miércoles 21 de enero
Horario: 12:00 horas (EEUU ET), 11:30 h (México), 18:30 h (España)
¿Cómo se podrá ver el Damac FC vs Al-Nassr en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Fox Deportes
FOX One, Fubo TV
México
-
FOX One
España
Vamos 2
-
Últimos cinco partidos (todas las competiciones)
Damac FC
Al Nassr
Al Feiha 1-1 Damac 17/1/2026
Al Nassr 3-2 Al-Shabbab 17/1/2026
Damac 1-1 Al Ittihad 13/1/2026
Al Hilal 3-1 Al-Nassr 12/1/2026
Al Khaleej 4-0 Damac 09/1/2026
Al-Nassr 1-2 Al Qadsiah 8/1/2026
Al Hilal 4 - 0 Damac 04/1/2026
Al Ahli 3-2 Al Nassr 2/1/2026
Al-Okhdood Club 0 - 1 Damac 30/12/2025
Al Ettifaq 2-2 Al Nassr 30/12/25
Últimas noticias de Al Nassr
Pese a que el equipo marcha en segundo lugar, tal parece que hay bronca dentro del vestidor, además que Cristiano, que no pasa por un buen plano a nivel colectivo, ya no es visto como un verdadero líder por parte de sus compañeros. No obstante, el portugués jugó los 90 minutos en el último partido frente al Al-Shabab.
Para este partido, el técnico Jorge Jesús tendrá a su disposición a todos sus jugadores.
Últimas noticias del Damac
Damac está cerca de la zona del descenso. Con solo 11 puntos, ganó un partido, empató 8 y perdió 6. Cuenta con todos sus refuerzos: Harkass, Alioui, Vada, Sylla y Jesús Medina. El lateral derecho Sanousi Al-Hawsawi es el único lesionado que tiene.
Posibles alineaciones
Al Nassr (4-4-1-1)
Portero: Mubarak Al Buainain
Defensas: Aiman Yahya, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Nawaf Boushal
Mediocampistas: Ángel Cabriel, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Kingsley Coman
Delanteros: Joao Félix, Cristiano Ronaldo
Al Shabab (4-2-3-1)
Portero: Kewin
Defensas: Al-Anazi, Abdulrahman, Rabei, Harkass, Alhwsawi
Mediocampistas: Al-Qahtani, Sylla, Sharahili, Al-Ghamdi
Delanteros: Vada
Pronóstico SI
Hay un gran contraste entre ambas instituciones, por lo que el Al Nassr parte como favorito para llevarse los tres puntos de forma cómoda
Al Nassr 2-0 Damac FC
