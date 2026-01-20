Damac vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Liga Profesional Saudí continúa con su temporada 2025/26 luego de 15 jornadas disputadas y el club liderado por el portugués Cristiano Ronaldo se ubica en la segunda posición de la tabla con 34 puntos, a siete del líder Al-Hilal.

Así, debe pisar el acelerador para poder soñar con el título. Por ahora, los Caballeros de Najd tienen la mira puesta en su siguiente rival, el Damac, al cual enfrentará este miércoles 21 de enero. Justamente El Comandante y compañía vienen de ganar contra el Al Shabbab por marcador de 3-2, pese al tanto del internacional portugués, que llegó a 960 goles en su carrera.

Su rival, el Damac, llega afuera de la zona del descenso y con 4 partidos sin ganar: dos derrotas y dos empates en las últimas 4 jornadas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Damac FC vs Al-Nassr?

Ciudad: Khamis Mushait, Asir, Arabia Saudita

Estadio: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Fecha: miércoles 21 de enero

Horario: 12:00 horas (EEUU ET), 11:30 h (México), 18:30 h (España)

¿Cómo se podrá ver el Damac FC vs Al-Nassr en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Fox Deportes FOX One, Fubo TV México - FOX One España Vamos 2 -

Últimos cinco partidos (todas las competiciones)

Damac FC Al Nassr Al Feiha 1-1 Damac 17/1/2026 Al Nassr 3-2 Al-Shabbab 17/1/2026 Damac 1-1 Al Ittihad 13/1/2026 Al Hilal 3-1 Al-Nassr 12/1/2026 Al Khaleej 4-0 Damac 09/1/2026 Al-Nassr 1-2 Al Qadsiah 8/1/2026 Al Hilal 4 - 0 Damac 04/1/2026 Al Ahli 3-2 Al Nassr 2/1/2026 Al-Okhdood Club 0 - 1 Damac 30/12/2025 Al Ettifaq 2-2 Al Nassr 30/12/25

Últimas noticias de Al Nassr

Pese a que el equipo marcha en segundo lugar, tal parece que hay bronca dentro del vestidor, además que Cristiano, que no pasa por un buen plano a nivel colectivo, ya no es visto como un verdadero líder por parte de sus compañeros. No obstante, el portugués jugó los 90 minutos en el último partido frente al Al-Shabab.

Para este partido, el técnico Jorge Jesús tendrá a su disposición a todos sus jugadores.

Últimas noticias del Damac

Damac está cerca de la zona del descenso. Con solo 11 puntos, ganó un partido, empató 8 y perdió 6. Cuenta con todos sus refuerzos: Harkass, Alioui, Vada, Sylla y Jesús Medina. El lateral derecho Sanousi Al-Hawsawi es el único lesionado que tiene.

Posibles alineaciones

Al Nassr (4-4-1-1)

Portero: Mubarak Al Buainain

Defensas: Aiman Yahya, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Nawaf Boushal

Mediocampistas: Ángel Cabriel, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Kingsley Coman

Delanteros: Joao Félix, Cristiano Ronaldo

Al Shabab (4-2-3-1)

Portero: Kewin

Defensas: Al-Anazi, Abdulrahman, Rabei, Harkass, Alhwsawi

Mediocampistas: Al-Qahtani, Sylla, Sharahili, Al-Ghamdi

Delanteros: Vada

Pronóstico SI

Hay un gran contraste entre ambas instituciones, por lo que el Al Nassr parte como favorito para llevarse los tres puntos de forma cómoda

Al Nassr 2-0 Damac FC

