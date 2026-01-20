Sports Illustrated Fútbol

Damac vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los encolumnados por CR7 llegan a este duelo tras ganar al Al Shabbab por 3-2 y sigue de cerca al líder, Al Hilal.
Gonzalo Orellano|
FBL-KSA-HILAL-NASSR
FBL-KSA-HILAL-NASSR | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

La Liga Profesional Saudí continúa con su temporada 2025/26 luego de 15 jornadas disputadas y el club liderado por el portugués Cristiano Ronaldo se ubica en la segunda posición de la tabla con 34 puntos, a siete del líder Al-Hilal.

Así, debe pisar el acelerador para poder soñar con el título. Por ahora, los Caballeros de Najd tienen la mira puesta en su siguiente rival, el Damac, al cual enfrentará este miércoles 21 de enero. Justamente El Comandante y compañía vienen de ganar contra el Al Shabbab por marcador de 3-2, pese al tanto del internacional portugués, que llegó a 960 goles en su carrera.

Su rival, el Damac, llega afuera de la zona del descenso y con 4 partidos sin ganar: dos derrotas y dos empates en las últimas 4 jornadas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Damac FC vs Al-Nassr?

Ciudad: Khamis Mushait, Asir, Arabia Saudita

Estadio: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Fecha: miércoles 21 de enero

Horario: 12:00 horas (EEUU ET), 11:30 h (México), 18:30 h (España)

¿Cómo se podrá ver el Damac FC vs Al-Nassr en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Fox Deportes

FOX One, Fubo TV

México

-

FOX One

España

Vamos 2

-

Últimos cinco partidos (todas las competiciones)

Damac FC

Al Nassr

Al Feiha 1-1 Damac 17/1/2026

Al Nassr 3-2 Al-Shabbab 17/1/2026

Damac 1-1 Al Ittihad 13/1/2026

Al Hilal 3-1 Al-Nassr 12/1/2026

Al Khaleej 4-0 Damac 09/1/2026

Al-Nassr 1-2 Al Qadsiah 8/1/2026

Al Hilal 4 - 0 Damac 04/1/2026

Al Ahli 3-2 Al Nassr 2/1/2026

Al-Okhdood Club 0 - 1 Damac 30/12/2025

Al Ettifaq 2-2 Al Nassr 30/12/25

Últimas noticias de Al Nassr

Pese a que el equipo marcha en segundo lugar, tal parece que hay bronca dentro del vestidor, además que Cristiano, que no pasa por un buen plano a nivel colectivo, ya no es visto como un verdadero líder por parte de sus compañeros. No obstante, el portugués jugó los 90 minutos en el último partido frente al Al-Shabab.

Para este partido, el técnico Jorge Jesús tendrá a su disposición a todos sus jugadores.

Últimas noticias del Damac

Damac está cerca de la zona del descenso. Con solo 11 puntos, ganó un partido, empató 8 y perdió 6. Cuenta con todos sus refuerzos: Harkass, Alioui, Vada, Sylla y Jesús Medina. El lateral derecho Sanousi Al-Hawsawi es el único lesionado que tiene.

Posibles alineaciones

Al Nassr (4-4-1-1)

Portero: Mubarak Al Buainain
Defensas: Aiman Yahya, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Nawaf Boushal
Mediocampistas: Ángel Cabriel, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Kingsley Coman
Delanteros: Joao Félix, Cristiano Ronaldo

Al Shabab (4-2-3-1)

Portero: Kewin
Defensas: Al-Anazi, Abdulrahman, Rabei, Harkass, Alhwsawi
Mediocampistas: Al-Qahtani, Sylla, Sharahili, Al-Ghamdi
Delanteros: Vada

Pronóstico SI

Hay un gran contraste entre ambas instituciones, por lo que el Al Nassr parte como favorito para llevarse los tres puntos de forma cómoda

Al Nassr 2-0 Damac FC

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol