Como parte de la renovación del Real Madrid tras una nueva temporada sin trofeos, tocará el adiós de una figura rutilante del pasado reciente en la Casa Blanca, que supo ser referente puertas adentro del vestuario y portar la cinta de capitán de la institución capitalina durante varias campañas.

Según el periodista de The Athletic Mario Cortegana: "Dani Carvajal ya está al tanto de la decisión de no renovar por parte del Merengue y buscará un club para terminar su carrera". El fútbol de Arabia Saudí asoma como una de las opciones más viables para continuar compitiendo. Su salida de la Casa Blanca era algo que se venía barajando hacía varios meses, aunque se respetó su tiempo de recuperación de la dura lesión de rodilla sufrida para que pueda despedirse en campo.

Seguramente en el último partido del año, frente al Athletic Club el sábado 23 de mayo, se monte un gran homenaje para despedir a un futbolista que deja un sinfín de momentos inolvidables con la camiseta blanca, con aquel gol en Wembley frente al Borussia Dortmund para levantar la última UEFA Champions League como uno de los más indelebles de ellos.

Real Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El nacido en Leganés está en el Real Madrid desde 2013 y vivió de cerca esta gran época dorada, en la que llegó a conquistar seis UEFA Champions League con la camiseta blanca. En total, acumula 438 partidos, con 14 goles anotados y 65 asistencias brindadas a compañeros.

Arbeloa palpitó la visita a Nervión: "Va a ser una dura batalla"

Alvaro Arbeloa, the head coach of Real Madrid CF, attends a | SOPA Images/GettyImages

El Sevilla viene de ganar los últimos tres partidos, está haciendo las cosas muy bien con Luis García. Le ha conseguido dar la vuelta al Sevilla. El Pizjuán siempre es ilusionante para nosotros por el ambiente que se crea cuando va el Madrid allí. Es una de las mejores aficiones de España. Va a ser una dura batalla una vez más", analizó sobre el partido de este domingo ante el Sevilla.

Además, sobre Mbappé, dijo: "Para mí, equivocada o acertadamente, lo mejor era que jugara un rato en el segunda parte y salir el domingo [contra el Sevilla]. Si el partido hubiera sido el domingo, habría sido distinto. Le doy mucha normalidad. Mi relación con Kylian sigue siendo la misma”.