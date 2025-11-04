Dani Carvajal confirma cuándo podrá volver a jugar en el Real Madrid

En un comunicado oficial en su página web el pasado 27 de octubre, el Real Madrid dio a conocer la lesión de Dani Carvajal en la rodilla derecha.

El escrito rezaba lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia".

Desde ese mismo momento, las fuentes del club blanco afirmaban que se trataba de una lesión que podría dejarlo sin jugar lo que resta de año - no volvería hasta principios de 2026 - porque el tiempo de baja estimado es de un mes y medio a tres meses.

Es la segunda lesión de Carvajal esta temporada, después de la que sufriera en el sóleo de su pierna derecha en septiembre, en el derbi ante el Atlético de Madrid, que le tuvo un mes fuera y que dejó a Xabi Alonso sin laterales diestros.

🚨CARVAJAL habla en EXCLUSIVA con @elchiringuitotv sobre su LESIÓN:



👉"¿Fecha de vuelta? Lo estimado es empezar en 2026 con garantías de estar bien".



🗣️ @marcosdlarocha pic.twitter.com/kTHikLT3sw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2025

"Fue una sorpresa porque no sabía que tenía que pasar por quirófano. Hay que ponerse las pilas y hacer todo lo posible para volver pronto. Paciencia y volver al 100%, así que probablemente sea empezar en 2026 con todo".

El madridista se perderá, casi con total seguridad, la siguiente tanda de partidos: desde ya que el de esta noche ante el Liverpool por Champions League y se sumarán ante el Rayo Vallecano, el Elche, el Olympiacos de Grecia, el Girona, el Celta de Vigo, el Manchester City, el Alaves y el Sevilla.

Con este tiempo de baja hasta 2026 confirmado, Xabi Alonso solo podrá contar con el inglés Trent - Alexander Arnold y, tras su reconversión, con el uruguayo Federico Valverde hasta el 2026 para ese lateral derecho, mientras aguarda por la recuperación de su capitán para la segunda etapa de la temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP