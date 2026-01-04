Sorprendía en estos días que Daniel Carvajal se entrenase junto al grupo sin transmitir ningún tipo de molestia o síntoma que pudieran dejarle fuera de la convocatoria ante el Real Betis. Y así ha sido. El primer capitán del Real Madrid regresaba oficialmente a una lista tras sufrir la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano después de El Clásico, un contratiempo que frenó en seco su gran momento de forma.

El regreso de Carvajal no es una noticia cualquiera. El lateral se había consolidado esta temporada como una pieza fundamental tanto en el esquema táctico del equipo como en el vestuario, asumiendo galones de liderazgo en un curso marcado por las lesiones y la exigencia competitiva. Su ausencia obligó a Xabi Alonso a recomponer el costado derecho de la defensa, alternando soluciones y perdiendo, en muchos tramos, la fiabilidad y la experiencia que aporta el ‘2’.

Recuperado y convocado

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Durante su proceso de recuperación, el cuerpo técnico fue extremadamente prudente. La rodilla operada exigía tiempos y sensaciones, y aunque Carvajal siempre mostró optimismo, no fue hasta esta semana cuando empezó a entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros. Las imágenes desde Valdebebas ya dejaban entrever que el capitán estaba listo, trabajando con intensidad y sin rastro de molestias, algo que ahora se confirma con su inclusión en la convocatoria.

El partido ante el Real Betis supone, además, un contexto exigente para un regreso. El conjunto verdiblanco llega al Santiago Bernabéu con la intención de competir y rascar puntos, mientras que el Real Madrid necesita mantener la regularidad en LaLiga. En ese escenario, la presencia de Carvajal, ya sea desde el once inicial o esperando su oportunidad desde el banquillo, ofrece una garantía defensiva y una salida de balón que pocos laterales pueden igualar.

El capitán, una pieza clave

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el retorno del primer capitán refuerza el ánimo del grupo. Carvajal representa el ADN del club: canterano, competitivo y acostumbrado a las grandes noches. Su vuelta llega en un momento clave del calendario, con partidos decisivos en el horizonte, y supone una excelente noticia para un equipo que empieza a recuperar efectivos importantes.

Ahora, el siguiente paso será dosificar esfuerzos y evitar riesgos innecesarios. Pero lo esencial ya está hecho, Daniel Carvajal ha vuelto y el Real Madrid recupera a uno de sus líderes justo cuando más lo necesita.