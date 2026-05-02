Dani Carvajal está en su última temporada en el Real Madrid y realmente esta no ha sido de ensueño para él: en las últimas horas sufrió una nueva lesión y tendrá que trabajar a contrarreloj para llegar en condiciones a los últimos partidos del año competitivo, donde se despedirá de la afición de manera formal.

El parte médico oficial confirma que el lateral por derecha sufrió una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho y tendrá que estar de baja dos semanas, algo sensible para todo futbolista que pretende ser convocado por su selección al Mundial 2026, como es el caso de Carvajal.

Desde que volvió de su grave lesión de rodilla promediando diciembre de 2025, el zaguero nacido en Leganés ha jugado solamente 442 minutos, siendo relegado al banquillo sin jugar en un total de 14 encuentros. En el medio tuvieron minutos futbolistas como Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde y hasta el canterano David Jiménez.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Cabe destacar que Dani Carvajal fue uno de los referentes de la España campeona de la Eurocopa 2024 y que su ilusión de ir al Mundial no se apagará tan fácilmente, aunque lo cierto es que las lesiones sufridas y la falta de rodaje pueden jugarle gravemente en contra. Falta menos de un mes para que Luis de la Fuente anuncie la lista final, y lesionarse en este tramo de la temporada parece asegurarle la peor de las noticias.

El Real Madrid ya prácticamente no tiene esperanzas de luchar por un título en esta temporada, puesto que está eliminado de la UEFA Champions League y la Copa del Rey, además de haber perdido la final de la Supercopa de España. Solamente tienen chances matemáticas en LaLiga, aunque a decir verdad están más que complicados: están segundos a once puntos y con 12 unidades en juego.