Dani Ceballos no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada

Después de una temporada con escaso protagonismo y condicionada por reiterados problemas físicos, el ciclo de Dani Ceballos en el Real Madrid concluirá en el próximo mercado de verano. A pesar de tener contrato vigente hasta 2027, tanto el jugador como la dirigencia coinciden en que su realidad deportiva no sustenta su continuidad.

🚨 BREAKING: Dani Ceballos is LEAVING Real Madrid this summer.



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La falta de minutos y una lesión inoportuna

Ceballos disputó una cantidad limitada de encuentros en la temporada y, lejos de lograr consolidarse en la rotación del equipo, su situación se complicó luego de una lesión muscular en el sóleo sufrida a fines de febrero, que lo marginó por completo del equipo y lo dejó fuera de competencia en un tramo complejo de la temporada.

Aunque su recuperación evolucion favorablemente y se estima que su reincorporación al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa está próximo, todo indica que su rol dentro de las variantes no cambiará en el corto plazo.

Desde la comisión directiva del Real Madrid proyectan facilitar la salida del jugador pero sin perder el beneficio económico en la transacción. El objetivo se centra en optimizar la inversión salarial puesta en Ceballos y generar espacio para futbolistas que vienen ganando terreno dentro del plantel, un escenario donde el sevillano ya no figura como prioridad.

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Betis, siempre en el horizonte

El Real Betis, club con el que firmó su primer contrato profesional en 2014, aparece como posible destino de desembarco, sin embargo, el traspaso dependerá del margen económico del conjunto andaluz y de las condiciones que imponga el Real Madrid para llevar a cabo el acuerdo contractual.

En este contexto, los próximos meses serán determinantes no solo para definir su futuro deportivo, sino también para marcar el tono de su salida. La intención de ambas partes es evitar diferencias y llegar a un acuerdo que deje conformes a todos, sin perjudicar a las partes involucradas.

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