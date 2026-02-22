Malas noticias para el Real Madrid. Dani Ceballos sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego. El club informó el diagnóstico a través de un comunicado oficial tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos.

El parte difundido por la entidad indica que el mediocampista queda pendiente de evolución. Aunque el Merengue no precisó plazos, al tratarse de una rotura muscular los tiempos estimados de recuperación oscilan entre cuatro y seis semanas, lo que supone alrededor de siete semanas sin actividad. De este modo, el futbolista ya es baja confirmada para el compromiso de este miércoles ante el Benfica y tampoco estará disponible para el duelo del próximo lunes frente al Getafe.

La lesión se produjo en el encuentro disputado en Pamplona ante Osasuna. Ceballos ingresó a los 82 minutos en lugar de Arda Güler y, además de quedar señalado por la pérdida de balón que derivó en el 2-1 definitivo, terminó el partido con molestias físicas. Tras someterse a estudios médicos, se confirmó el alcance de la dolencia.

Horas después de la derrota, el propio jugador había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asumía su responsabilidad por la acción que terminó en gol del conjunto navarro. Ahora, a ese episodio se suma el contratiempo físico que lo obligará a detener su actividad.

La baja representa un nuevo inconveniente para el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa, que pierde una alternativa en la mitad del campo en un tramo exigente de la temporada. Desde la llegada del entrenador tras la Supercopa de España, Ceballos había tenido participación intermitente. En los diez encuentros disputados bajo su dirección, el mediocampista quedó sin minutos en la mitad de ellos y acumuló 144 minutos sobre más de 900 posibles.