Dani Ceballos tiene pie y medio fuera del Real Madrid
Uno de los grandes perdedores con la salida de Xabi Alonso del Real Madrid fue Dani Ceballos: el mediocentro Merengue tuvo que arrancar de cero de la mano de Álvaro Arbeloa y todavía no ha logrado afianzarse.
En este contexto, las dudas sobre su futuro en la Casa Blanca empiezan a aparecer, con su agente como personaje fundamental de la historia. Este ya empezó a hacer llamados a clubes importantes de Europa para acercar el nombre de Dani, con la ilusión de que esta sea su última temporada en Valdebebas y pueda volver a empezar en otra institución para demostrar su valía.
Desde la llegada de Arbeloa, Ceballos solamente jugó 28 minutos contra el Levante y 45 frente al AS Mónaco, con el detonante el miércoles pasado en Lisboa: el míster prefirió mandar al campo al canterano Jorge Cestero en un duelo definitorio por UEFA Champions League antes que poner a Dani, lo que terminó de dar la pauta de que no está en los planes Merengues.
"Ha sido una decisión técnica. Quería proteger al equipo porque sabía que en algún ataque podían superarnos y tener que hacer alguna falta para cortar una contra e íbamos a tener el riesgo de expulsión. Al final se la han sacado a Raúl y por eso han sido los cambios. En Jorge, evidentemente, tengo mucha confianza, plena confianza del jugador que es y para el partido y cómo estábamos nos venía muy bien", dijo Arbeloa en conferencia de prensa tras la derrota con las Águilas.
Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y su futuro empieza a ponerse en discusión, con una eventual vuelta al Real Betis como opción para relanzar su carrera. Por lo pronto, su agente puso manos a la obra y se espera que sea una de las primeras bajas para la Casa Blanca en el mercado de fichajes de verano.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo