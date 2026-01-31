Uno de los grandes perdedores con la salida de Xabi Alonso del Real Madrid fue Dani Ceballos: el mediocentro Merengue tuvo que arrancar de cero de la mano de Álvaro Arbeloa y todavía no ha logrado afianzarse.

En este contexto, las dudas sobre su futuro en la Casa Blanca empiezan a aparecer, con su agente como personaje fundamental de la historia. Este ya empezó a hacer llamados a clubes importantes de Europa para acercar el nombre de Dani, con la ilusión de que esta sea su última temporada en Valdebebas y pueda volver a empezar en otra institución para demostrar su valía.

Desde la llegada de Arbeloa, Ceballos solamente jugó 28 minutos contra el Levante y 45 frente al AS Mónaco, con el detonante el miércoles pasado en Lisboa: el míster prefirió mandar al campo al canterano Jorge Cestero en un duelo definitorio por UEFA Champions League antes que poner a Dani, lo que terminó de dar la pauta de que no está en los planes Merengues.

Real Madrid v Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"Ha sido una decisión técnica. Quería proteger al equipo porque sabía que en algún ataque podían superarnos y tener que hacer alguna falta para cortar una contra e íbamos a tener el riesgo de expulsión. Al final se la han sacado a Raúl y por eso han sido los cambios. En Jorge, evidentemente, tengo mucha confianza, plena confianza del jugador que es y para el partido y cómo estábamos nos venía muy bien", dijo Arbeloa en conferencia de prensa tras la derrota con las Águilas.

Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y su futuro empieza a ponerse en discusión, con una eventual vuelta al Real Betis como opción para relanzar su carrera. Por lo pronto, su agente puso manos a la obra y se espera que sea una de las primeras bajas para la Casa Blanca en el mercado de fichajes de verano.