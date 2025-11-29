El Futbol Club Barcelona acaba de sacar tres puntos como local en el Spotify Camp Nou al enfrentarse al Deportivo Alavés en esta jornada 14 de LaLiga, encuentro en el que se gestó el primer gol de Lamine Yamal en el recinto que lo vio debutar y en donde Dani Olmo marcó un doblete.

Las acciones comenzaron a tope en el encuentro y es que apenas a los 8 minutos la joya blaugrana hizo el primer tanto de la tarde después de un pase de Raphinha que no encontró los pies de Robert Lewandowski y terminó por ser impactado por el 10 español.

Sin embargo, el jugador que brillaría con luz propia fue el mismo Olmo, quien al 26’ marcó su primer tanto de la noche también a pase de Raphinha, pero ahí no terminaría su actuación, ya que al minuto 93 recibió otra pelota de Lamine para poner su segundo tanto de la tarde frente a los fanáticos blaugranas.

Este fue apena el segundo doblete de este jugador con la camiseta del Barcelona, el primero lo hizo en el Derby Catalán frente al Espanyol el pasado 3 de noviembre del 2024, ahí los culés terminaron ganando tres por uno el encuentro; ahí también marcó Raphinha para la causa culé, mientras que para los Periquitos descontó Javier Puado, esto después de dos goles anulados.

Con estas dos anotaciones conseguidas hoy frente al Alavés, el exjugador del RB Leipzig llegó a quince goles con la camiseta del Barcelona, 13 de ellas han sido en LaLiga y dos más en la UEFA Champions League la campaña pasada.