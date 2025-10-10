Dani Olmo se retira del entrenamiento de la selección española por molestias

El parón FIFA del mes de octubre no le está sentando nada bien a la selección española. Lamine Yamal y Rodri se cayeron de la lista de convocados por lesión, el miércoles Dean Huijsen abandonó la concentración por una lesión muscular, y este viernes ha sido Dani Olmo quien ha hecho saltar la alarma.

El jugador no pudo completar el entrenamiento de este viernes. Olmo notó unas molestias en el gemelo que le obligaron a retirarse de la sesión, y los servicios médicos de la selección le hicieron las primeras exploraciones.

A lo largo del día, se someterá a nuevas pruebas para determinan el alcance exacto de la lesión, pero todo parece indicar que será baja para el partido del sábado en el que España se medirá a la selección de Georgia.

Olmo abandonó el entrenamiento de la selección española por lesión en el gemelo. pic.twitter.com/mPJvbe7oSk — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 10, 2025

En la rueda de prensa previa al partido, le han preguntado al seleccionador Luis de la Fuente por la situación de Dani Olmo: "No ha entrenado durante toda la semana. No se encontraba cómodo. Han ido a hacerle pruebas y ya se os informará. El resto está en perfectas condiciones".

"Me disgusta cualquier lesión. Veremos a ver cómo queda lo de Dani. Sabiendo la implicación que tiene, me duele incluso más. Lo de que sea de un club u otro, son circunstancias del fútbol. Ojalá no cayera ninguno, ni aquí ni en sus clubes", añadió el técnico español.

Habrá que esperar al resultado de las pruebas médicas para ver si Olmo llegaría a tiempo de disputar el segundo compromiso que será el martes 14 antes la selección de Bulgaria. En caso de que haya lesión, el jugador no solo se perderá el compromiso con la selección, sino muy probablemente el primer partido del FC Barcelona después del parón: el derbi contra el Girona del día 18 de octubre.

