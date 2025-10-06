Daniel Aguirre consiguió su primer gol con Chivas y selló la remontada 1-2 sobre Pumas en Ciudad Universitaria

Importante victoria para las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya que a pesar de haber dominado en el primer tiempo, los que pegaron primero fueron los Pumas en el segundo tiempo con una diana del ecuatoriano Pedro Vite, sin embargo, los rojiblancos no tiraron la toalla y sellaron una remontada 1-2 gracias a las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre, en la Jornada 12 de la Liga MX.

¡CHIVAS LO GANÓ BAJO EL DILUVIO! 🔥🐐 🌧️



Después del retraso por la intensa lluvia en C.U., el Rebaño Sagrado salió con todo y se llevó la victoria de visita ante Pumas en el 90’, en un partido lleno de emociones. 💪



📌 Las Chivas suman tres victorias consecutivas en el… pic.twitter.com/qhyFvryErw — Claro Sports (@ClaroSports) October 6, 2025

Justamente, el mediocentro se convirtió en el héroe de la noche, ya que entró de cambio al minuto 82, y unos cuantos minutos después apareció dentro del área para empujar la redonda tras una diagonal de Bryan González. Este es el primer gol del ex LA Galaxy con la casaca rojiblanca, después de haber estado prácticamente borrado desde su fichaje el año pasado debido a las lesiones y a las decisiones técnicas. Y ahora, bajo el mando del técnico argentino Gabriel Milito, terminó convertido en defensa central, iniciando el semestre como titular hasta que se lesionó.



Todavía Universidad Nacional pudo haber empatado el enfrentamiento en el tiempo añadido porque se marcó un penal de Gilberto Sepúlveda sobre Santiago López, el cual fue revisado en el VAR por el silbante Daniel Quintero. El encargado de ejecutarlo fue el colombiano Álvaro Angulo, pero terminó reventando el travesaño para darle el triunfo al Rebaño Sagrado.

El beso al escudo, Daniel Aguirre lo entiende todo 🐐❤️ @Chivas pic.twitter.com/EJRkuKgAnW — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) October 6, 2025

Al minuto 48 llegó el primer gol del encuentro. José Juan Macías hizo un túnel a un defensor, se metió al área y al sacar un disparo, ni Luis Romo ni Rubén González se pusieron de acuerdo para ir por el esférico, lo que facilitó para que Vite llegara a disparar y poner arriba a los auriazules.



No obstante, el Guadalajara se fue al frente para encontrar el empate a la brevedad. Fue al 55’ cuando El Cotorro González cedió el esférico a Efraín Álvarez, quien mandó un centro preciso al área para encontrar a La Hormiga González, que saltó de gran forma en el área para superar a sus marcadores y batir al arquero tico Keylor Navas, que había tenido buenas atajadas.

Con esta importante victoria, Chivas arriba a 17 unidades para mantenerse en el noveno sitio de la clasificación, mientras Pumas se quedó con 13 puntos en el décimo peldaño, así que los dos se mantienen en puestos de Play-In a falta de cinco fechas por disputarse.