Daniel Aguirre pasó de ser expulsado y salvado por el VAR para poner el 2-1 de Chivas sobre San Luis

Las Chivas Rayadas quieren seguir en lo más alto de la tabla con su paso perfecto tras ganar sus primeros tres partidos, pero el Estadio Alfonso Lastras, hoy Estadio Libertad Financiera, no es una plaza sencilla. Por ahora, el Guadalajara vence 2-1 al San Luis en la Jornada 4 del Clausura 2026, luego que el mexicoamericano Richard Ledezma adelantara a la visita y el vigente campeón de goleo, el ítalo-brasileño Joao Pedro, apareciera por la casa, sin embargo, Daniel Aguirre tiene a los visitantes como vencedores momentáneos.

2️⃣ goles y 1️⃣ asistencia en 4 partidos jugando de CENTRAL 🤯



Eres todo lo que dijimos, Dani 🫶

Una vez más, el técnico argentino Gabriel Milito no le movió a su once inicial, sin embargo, estuvo a punto de perder a uno de sus pupilos, Dani Aguirre, debido a una tarjeta roja. Al minuto 20, el defensor supuestamente golpeó en el rostro a Miguel García, así que el árbitro Yonathan Peinado no dudó en expulsarlo, sin embargo, tras las quejas de los jugadores, el VAR llamó al nazareno para revisar la acción, demostrando que no hubo ninguna agresión por parte del tapatío, incluso fue el potosino el primero en empujarlo, así que todo quedó en amarilla.



Tras ello, vino la gran acción del Rebaño Sagrado para irse al frente. Al minuto 30, Ledezma tomó la pelota desde el costado derecho para avanzar algunos metros y tocar a Roberto Alvarado, quien le devolvió con total lujo el esférico al realizar un taconazo para que el ex PSV se metiera al área y sacara un remate que, con complicidad del arquero Andrés Sánchez, terminó por entrar a las redes.

Esto NUNCA es EXPULSIÓN para Daniel Aguirre de @Chivas vs San Luis.



🟥🚫📝



Se da un golpe, pero NO se trata de una agresión... Es una acción TEMERARIA.



✅️ CORRECTA intervención de Marco Antonio "Gato" Ortiz en el #VAR para apoyar al árbitro Yonatan Peinado.



🔍🟨🇲🇽 pic.twitter.com/ECWpeUCm2T — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) January 31, 2026

La alegría le duró poco al Guadalajara porque vino un error garrafal por parte de Luis Romo. Joao Pedro le quiso hacer un sombrerito, pero el defensor sinaloense metió la mano de forma inocente para evitar su cometido, con el silbante marcando la pena máxima, la cual fue convertida por parte del ítalo-brasileño.



Ya en el tiempo agregado, al 45+3’, Efraín Álvarez ejecutó un tiro de esquina desde el costado izquierdo para que Romo peinara y posteriormente, Aguirre, rematara hacia el arco.

Pinche Luis Romo juegas de color azul y la tienes que regar , penal a favor del atlético de san Luis pic.twitter.com/rE2M8ifD3Q — Alberto M (@UserAlberto47) January 31, 2026

Por último, Miguel García había logrado igualar una vez más, con una gran jugada donde dentro del área recortó a Ledezma, sin embargo, todo fue echado atrás porque existía un fuera de lugar previo.