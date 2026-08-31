De haberle devuelto la sonrisa a lanzarle un dardo a Tigres, así las sorpresivas declaraciones de Ángel Correa

Cuando Tigres fichó a Ángel Correa, la afición se ilusionó y se generaron altas expectativas para poder ganar títulos, ya que se trataba de un campeón del mundo con calidad demostrada en el Atlético Madrid de España, pensando que sería el goleador que tomaría el relevo del histórico francés André-Pierre Gignac.

“LA ESTABA PASANDO MUY MAL EN MÉXICO” 🐯🇦🇷



Ángel Correa lanzó un dardo contra Tigres luego de su más reciente partido con River Plate.🔥🔥



*Con los Felinos, Angelito era el jugador mejor pagado de la Liga MX, llegó a dos finales (falló en tanda de penales)... 🙃 pic.twitter.com/FTbyXLHwy9 — Futbol Total (@futboltotal) August 31, 2026

Fue el 9 de julio del 2025 cuando el argentino fue anunciado como refuerzo de los felinos tras abonar alrededor de diez millones de euros. La directiva regia incluso se atrevió a darle el dorsal '7', un número que estaba retirado desde hace mucho años en honor al peruano Gerónimo Barbadillo, figura histórica de la institución que defendió los colores de 1975 a 1982.



Para mala suerte de Los Incomparables, el mediapunta no pudo darles trofeos, pues fue parte del equipo que quedó subcampeón en el Apertura 2025 ante Toluca, siendo recordado por fallar un penal decisivo. Después de eso, su nivel ya no estuvo al máximo, aparte en este mercado de transferencias hizo hasta lo imposible para que lo vendieran al River Plate de su país, tal como suelen hacerlo los argentinos cuando los clubes grandes los tientan en el oído.



Ahora, este domingo y después de varios cotejos donde no pudo sobresalir, Angelito aportó una asistencia y un gol en la victoria 3-2 frente a Banfield, llegando a tres dianas desde que se puso la casaca de La Banda, que esta semana le dio las gracias al técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Sin embargo, lo sorpresivo fueron sus palabras tras el encuentro, donde aseguró que no se le pasó bien en México, causando revuelo en el balompié azteca.

Las sorprendentes declaraciones de Ángel Correa... 😳 pic.twitter.com/v7NQqwbpAI — Futbol Picante (@futpicante) August 30, 2026

“Déjame agradecerle al Chacho, que él es el que armó este equipo y hoy él no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la estará pasando mal. En lo personal me ayudó muchísimo. Yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no me decaiga porque estaba muy mal. Gracias a él es que estoy defendiendo hoy esta camiseta”, declaró a ESPN el formado en San Lorenzo Almagro.



Obviamente, estas declaraciones contrastan totalmente con lo que alguna vez dijo al llegar a México. En ese entonces, el atacante dijo sentirse cómodo, que realmente se sentía en familia con los Tigres, los cuales hicieron todo lo que estuvo a su alcance para darle una estadía gratificante. De hecho, tras perder la final del A2025 contra los choriceros, Correa afirmó que la U de Nuevo León le había devuelto la sonrisa y las ganas de jugar al fútbol.



“Estoy convencido de que nos va a servir para hacernos más fuertes para lo que se viene. Solamente tengo palabras de agradecimiento por devolverme la sonrisa y las ganas de hacer lo que tanto amo que es jugar al fútbol. Muchas gracias, Incomparables, por el apoyo en todo momento. Nos vemos el año que viene para seguir luchando juntos”, escribió en su cuenta de Instagram, lo cual se escucha irónico en estos instantes, tras el dardo lanzado desde El Millonario.