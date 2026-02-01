De la MLS a LaLiga: Obed Vargas negocia con un grande del futbol español

El mercado de fichajes de invierno aún no ha llegado a su fin y podría reservar una última sorpresa para el futbol mexicano. De acuerdo con diversos reportes periodísticos, Obed Vargas, actual jugador del Seattle Sounders, estaría muy cerca de dar el salto al futbol europeo.

Según información del reportero Víctor Díaz, de ESPN, el mediocampista de la selección mexicana mantiene negociaciones muy avanzadas con el Atlético de Madrid, con la posibilidad de incorporarse a su plantilla en los próximos días.

El prometedor futbolista mexicoamericano de 20 años habría despertado el interés de clubes de otras ligas importantes de Europa, como la Premier League, la Serie A y la liga portuguesa; sin embargo, todo indica que el jugador se habría inclinado por la propuesta del Atlético de Madrid, seducido por el proyecto deportivo del conjunto colchonero.

SOCCER: NOV 03 MLS Cup Playoffs Seattle Sounders FC vs Minnesota United FC | Icon Sportswire/GettyImages

El periodista Fabrizio Romano reportó que Vargas y el Atleti se encuentran trabajando en los últimos detalles del acuerdo y que se espera que el fichaje se concrete prontamente.

🚨🔴⚪️ Mexican talent Obed Vargas, on the verge of joining Atlético Madrid! Deal at final stages.



Vargas has already agreed on personal terms as deal could be sealed soon. 🇲🇽 pic.twitter.com/6Nv3QtXDHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Vargas, cuyo valor de mercado ronda los 8 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt, firmó una temporada destacada en la que se consolidó como pieza clave del Seattle Sounders. Además, tuvo una participación relevante con la selección mexicana en el Mundial Sub-20 y ha sido tomado en cuenta por Javier Aguirre en el proceso del Tri rumbo al Mundial de 2026.

De acuerdo con este reporte, el Atlético de Madrid habría puesto sus ojos en el joven futbolista mexicano a partir del duelo ante el Seattle Sounders, disputado en junio de 2025 durante la fase de grupos del Mundial de Clubes, encuentro que habría resultado clave para despertar el interés del conjunto colchonero.

BREAKING



Obed Vargas está MUY AVANZADO para fichar con el Atlético de Madrid, el objetivo principal del jugador del Seattle Sounders tras tener opciones en Premier League, Serie A y Primeira Liga de Portugal.



El seleccionado mexicano enfrentó al Atleti en el Mundial de Clubes… pic.twitter.com/yIC1dyDI37 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 1, 2026

El contrato de Obed Vargas con el Seattle Sounders vence en diciembre de 2026, por lo que el conjunto de la MLS estaría dispuesto a facilitar su salida para que el jugador pueda cumplir el objetivo de emigrar al futbol europeo. Hasta el momento, no han trascendido los montos que el Atlético de Madrid tendría que desembolsar para hacerse con los servicios del juvenil mexicano.