El juvenil mediocampista de la selección mexicana, Obed Vargas, ya tendría nuevo equipo antes de la justa mundialista, pero lo más seguro es que se una a partir de la siguiente temporada 2026/27, después del Mundial 2026 en donde se contempla que pueda asistir a falta de que el entrenador Javier Aguirre dé a conocer la lista oficial.

De acuerdo con información del periodista argentino, especialista en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, el futbolista de 20 años tiene negociaciones avanzadas con un club de Europa más específicamente de LaLiga, sin embargo, aún no se ha revelado el nombre del mismo.

Según la fuente, el acuerdo podría concretarse este mismo fin de semana. Cabe mencionar que el club ha mantenido los movimientos muy herméticos esperando que sea sorpresa.

Hay que recordar que el jugador del Seattle Sounders de la Major League Soccer estuvo siendo vinculado con varios clubes de la Liga MX, como América y Chivas, entre otros, pero él siempre priorizó las ofertas del fútbol europeo.

SE VA A ESPAÑA



Obed Vargas (20) jugara en Europa y esta en conversaciones avanzadas para fichar por un club de La Liga.



Todo puede estar listo para ESTE FIN DE SEMANA. Está MUY CERCA, el club se mantiene en secreto. Vía @‌CLMerlo



Le va alcanzar para llegar al mundial? pic.twitter.com/hLY555umtY — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 31, 2026

Un mexicoamericano con gran potencial

Obed Vargas es un gran prospecto a futuro para la selección mexicana | Alika Jenner/GettyImages

El mediocampista mexicoamericano cuenta con una enorme proyección a sus 20 años se puede desempeñar como mediocentro, pivote e incluso defensa central. Aunque apenas debutó con el combinado azteca a finales del 2024 y solamente ha disputado tres encuentros oficial, ya luce como un futuro referente del mediocampo por su proyección y juventud.

El año pasado viene de haber sido campeón de la Leagues Cup 2025 siendo titular enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi, además, fue convocado al Tri mayor y acudió al Mundial Sub-20 Chile 2025.

El jugador es un elemento polivalente con visión, recuperación y distribución. Sin duda un talento generacional con grandes expectativas.

El canterano del Seattle Sounders está valuado en el mercado según Transfermarkt en 8 millones de euros, una cifra muy alta que lo catalogan en una joya emergente que cualquier club importante quisiera tener en sus filas.