De la Rosa y Canales descontaron 3-2 para Rayados ante Chivas, pero Michell Rodrígez abandona por lesión

Rayados de Monterrey no había tenido un gran día en el Estadio Akron, ya que aparte de ir perdiendo 3-0 frente a las Chivas, había tenido pocas oportunidades frente al arco custodiado por Raúl Rangel y por último, Michell Rodríguez tuvo que salir por lesión tras haber estado muy poco tiempo en el terreno de juego. No obstante, los regios pudieron recomponer un poco el camino al descontar 3-2 a través de Roberto de la Rosa y el español Sergio Canales.

Michell Rodríguez, quien ingresó a los 60’, salió a los 65’ por lesión en el muslo derecho tomando su lugar Roberto de la Rosa. — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 9, 2025

Resignado, quizá, por la posible derrota de su escuadra, el técnico español Domènèc Torren decidió llevar a cabo sus primeros cambios al minuto 60. Uno de los sacrificados fue el zaguero Carlos Salcedo, ya que estaba amonestado, dando ingreso a Michell Rodríguez, aparte Jesús ‘Tecatito’ Corona también se despidió para dejarle su lugar al delantero francés Anthony Martial.



Lamentablemente para el extremo derecho, su participación fue apenas de seis minutos. El canterano regio realizó un pique en corto, sin embargo, rápidamente se tiró al suelo sujetándose con mucho dolor el muslo derecho y al parecer se trataría de una lesión en los isquiotibiales. Al final, Roberto de la Rosa lo relevó al 66’.

Un gol y una asistencia hoy. Ya es normal que Sergio Canales sea la figura de Rayados 🙏 pic.twitter.com/OTcYZT43eq — DLPTLV (@dlptlv) November 9, 2025

La entrada del formado en Pachuca le funcionó a La Pandilla porque logró descontar en el marcador con apenas seis minutos en el campo. El español Sergio Canales recibió la pelota por el costado izquierdo, alzó la cara y mandó un centro al corazón del área para que el delantero llegara a empujar al minuto 72 y le diera ánimos a sus compañeros.



Después de eso, Canales consiguió su tanto, tras haber asistido en el gol anterior. Al 80’, el argentino Germán Berterame le dio la pelota al Mago, que al no tener ningún tipo de presión por parte del rival se acomodó para sacar un poderoso remate que se estampó en el lado izquierdo para darle esperanzas a los albiazules.