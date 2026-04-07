De no creer: la falla de Vinicius que complica al Real Madrid

El inicio de la serie ante el Bayern Múnich está siendo cuesta arriba para el Real Madrid: los dirigidos por Vincent Kompany dominaron todo el primer tiempo, se fueron al descanso 1-0 y facturaron el segundo a los 23 segundos de arrancado el complemento.

El Merengue jugando en casa tiene que aprovechar todas y cada una de las chances que tenga para acortar la diferencia y soñar con el batacazo en el Allianz Arena, y justamente una de las figuras del equipo de Arbeloa falló en un momento impensado: Dayot Upamecano se equivocó, Vinicius queedó mano a mano con Manuel Neuer y la pelota se fue al costado del arco, del lado de la red que no suma.

NO BAILA: ¡INCREÍBLE LA CHANCE QUE DESPERDICIÓ VINICIUS PARA EL DESCUENTO DE REAL MADRID ANTE BAYERN!



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El Bayern domina a gusto y placer el partido, con un Real Madrid que trata de lastimar de contra, aunque sin éxito por el buen repliegue del equipo alemán. Pavlovic maneja el mediocampo, Olise está volviendo loco a Carreras y el Merengue se aferra a una épica para entrar en semifinales de la UEFA Champions League.