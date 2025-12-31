¿De qué equipos de futbol son estas estrellas de la MLB?

Si la NBA tiene una relación de "estilo y moda" con el fútbol europeo, la MLB tiene una conexión mucho más arraigada a la comunidad y las raíces. Para muchas estrellas del béisbol, el apoyo a un equipo de fútbol no es solo un accesorio, sino una forma de invertir en sus ciudades adoptivas o recordar su herencia familiar.

Basándonos en movimientos financieros confirmados, entrevistas y momentos virales recientes, en Sports Illustrated repasamos el mapa futbolero de las grandes figuras de las Grandes Ligas.

1. Ken Griffey Jr. (Seattle Sounders)

Aunque es común asociar a Fenway Sports Group (dueños de los Red Sox) con el Liverpool, "The Kid" ha puesto su dinero donde está su corazón: en Seattle. Griffey Jr. es copropietario oficial de los Seattle Sounders de la MLS. Se unió al grupo inversor en 2020 (junto a la cantante Ciara y el quarterback Russell Wilson) para cimentar su legado en la ciudad que lo vio convertirse en leyenda.

2. El "Madridista" del Diamante: Nolan Arenado

Para Nolan Arenado, el mejor tercera base defensivo de su generación, el fútbol no es un pasatiempo, es una pasión seria. De ascendencia cubana y puertorriqueña, Arenado ha declarado públicamente su amor por el Real Madrid.



El Dato: Arenado usa el número 28, pero su ídolo futbolístico es Cristiano Ronaldo. En entrevistas ha mencionado que el Madrid y el Bayern Múnich "se ganaron su corazón" y que intenta no perderse los partidos importantes de Champions League, admirando la mentalidad ganadora de los merengues.

3. Bryce Harper: El "Showman" de Filadelfia

Bryce Harper entiende la cultura deportiva de Filadelfia mejor que nadie. Su apoyo al Philadelphia Union de la MLS es parte de su inmersión total en la ciudad, pero su fanatismo cruzó el océano en 2024.



Durante la London Series de la MLB jugada en el Estadio Olímpico de Londres, Harper conectó un home run y lo celebró deslizándose de rodillas por el césped como si hubiera anotado un gol en la Premier League, gritando "¡Amo el fútbol!" al llegar al dugout. Un guiño perfecto a la cultura local.

4. El Futbolista Frustrado: Max Kepler

Esta lista no estaría completa sin Max Kepler. El jardinero alemán no solo es fanático; él fue futbolista.



Antes de firmar con los Twins, Kepler formó parte de la prestigiosa academia del Hertha Berlín en la Bundesliga. Creció jugando al fútbol en Alemania y ha confesado que, aunque eligió el béisbol, su corazón sigue ligado al Hertha. Es, posiblemente, el jugador con mejor técnica de pies en toda la MLB.

5. Freddie Freeman (Atlanta United)

Durante su etapa de MVP con los Braves, Freeman fue un pilar en el apoyo al Atlanta United, consolidando su estatus de leyenda en Georgia.

6. Mike Trout (Philadelphia Union)

Orgulloso nativo de Nueva Jersey y fanático de todo lo que huela a Filadelfia (especialmente los Eagles), Trout también ha mostrado su apoyo al Union, completando el tridente de fandom deportivo de la región.

7. Shohei Ohtani (Hokkaido Consadole Sapporo)

Aunque Ohtani es reservado con su vida privada, se le vincula con el Consadole Sapporo de la J1 League por puro orgullo regional. Ohtani brilló con los Fighters en Hokkaido, y en Japón es común apoyar a todos los equipos deportivos de la prefectura que representas.

8. Nomar Garciaparra (LAFC)

Una leyenda de los Red Sox pero nativo de California. Junto a su esposa, la icónica futbolista Mia Hamm, Nomar es copropietario de Los Angeles Football Club (LAFC), siendo parte fundamental del éxito de la franquicia angelina desde su nacimiento.