El tenis es uno de los deportes individuales más populares y reconocidos del mundo, a lo largo de la historia y con el paso de varias generaciones hemos visto a profesionales de este deporte que sobresalen en su disciplina conquistando cientos de trofeos.

Y como es costumbre el fútbol no puede pasar desapercibido y es que muchos son también seguidores del fútbol y son fans de un equipo en específico.

De esa manera, en la siguiente lista nombramos a algunos de los tenis más populares de los últimos años y al club del que son seguidores.

1. Novak Djokovic - AC Milan

Novak Djokovic es seguidor del AC Milan | Giuseppe Cottini/GettyImages

El tenista con más Grand Slams de la historia: 24 títulos, completando el Golden Slam con oro olímpico en 2024. Más de 100 títulos ATP (101 a finales de 2025), récord de semanas como No. 1 y maestro en defensa y mentalidad.



En 2025 alcanzó semis en todos los Majors, terminó No. 4 y sigue activo a los 38 años, preparándose para 2026.



En 2025, no ganó Slam por segundo año consecutivo, pero sumó títulos menores, terminó con ~39 victorias y se enfocó en recuperación de lesiones. Skippeó las ATP Finals por segundo año. Actualmente está en off-season "reconstruyendo el cuerpo", entrenando jóvenes y planeando volver en 2026 con Adelaide como warm-up para Australian Open, buscando el Slam 25. Planea continuar hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



El serbio ha expresado públicamente su amor por el equipo italiano. En varias ocasiones ha asistido a sus partidos y ha posado con su camiseta.

2. Roger Federer - FC Basel

Roger Federer apoyando al FC Basel | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

La elegancia personificada, con un juego fluido y ataque sublime. Ganó 20 Grand Slams (récord masculino hasta que fue superado por Nadal y Djokovic): 8 Wimbledon (récord absoluto), 6 Australian Open, 5 US Open y 1 Roland Garros (completando el Career Grand Slam en 2009). Acumuló 103 títulos ATP, 310 semanas como No. 1 (incluyendo 237 consecutivas), 6 ATP Finals y llegó a 31 finales de Slam.



Dominó la era 2004-2007 con múltiples temporadas casi perfectas, ganó 5 US Open seguidos y revolucionó el tenis con su estilo "hermoso". Formó parte del Big Three con Nadal y Djokovic. Se retiró en septiembre de 2022 tras la Laver Cup (dobles con Nadal).



El equipo de su ciudad natal. Federer es un gran fanático y ha asistido a los partidos del club de fútbol suizo a lo largo de su carrera.

3. Rafael Nadal - Real Madrid

Rafael Nadal es fan del Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El "Rey de la Arcilla", con un forehand devastador y una intensidad legendaria. Ganó 22 Grand Slams (segundo en la historia masculina): récord de 14 Roland Garros (2005-2022), 4 US Open, 2 Australian Open y 2 Wimbledon. Completó el Career Golden Slam (todos los Majors + oro olímpico en Pekín 2008 singles y Río 2016 dobles). Acumuló 92 títulos ATP, 36 Masters 1000, 112-4 en Roland Garros (récord) y más de 1000 victorias.



Parte del Big Three junto a Federer y Djokovic. Se retiró en noviembre de 2024 tras la Copa Davis, disfrutando ahora una vida más tranquila con su familia, golf y su academia.



Nadal es un fanático incondicional y socio de honor del Real Madrid. Ha asistido a muchos partidos importantes e incluso se le ha considerado un posible futuro presidente honorario.

4. Carlos Alcaraz - Real Madrid

Carlos Alcaraz apoyando al Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

La nueva superestrella: explosivo, creativo y versátil. 6 Grand Slams (incluyendo French Open y US Open en 2025), terminó 2025 como No. 1 del mundo por segunda vez.



Ganador joven de múltiples superficies, heredero natural de Nadal con un juego completo y carismático.



El joven campeón español sigue los pasos de Nadal y es un reconocido fanático del Real Madrid.

5. Andy Murray - Hibernian FC

Andy Murray es fan del Hibernian FC | Malcolm Mackenzie - PA Images/GettyImages

Guerrero incansable, gran defensor y contragolpeador. 3 Grand Slams (incluyendo 2 Wimbledon), 2 oros olímpicos y No. 1 del mundo. Parte del Big Four.



Se retiró en 2024 tras los Juegos Olímpicos de París. En 2025 fue coach de Djokovic por unos meses y ahora se enfoca en familia, golf y negocios.



El escocés apoya a este club de Edimburgo, aunque también ha mencionado un interés por el Arsenal de la Premier League.

6. Stan Wawrinka - FC Lausanne-Sport

Stan Wawrinka es seguidor del FC Lausanne-Sport | Shi Tang/GettyImages

El "Stanimal": revés a una mano espectacular y golpes potentes. 3 Grand Slams (Australian, Roland Garros y US Open), venciendo al Big Three en finales.



En 2025 jugó con wildcards y anunció que 2026 será su última temporada, despidiéndose a los 41 años.



Al igual que Federer, el otro gran tenista suizo apoya al club de su ciudad natal, Lausana.

7. Daniil Medvedev - Bayern Múnich

Daniil Medvedev es fan del Bayern Munich | Franco Arland/GettyImages

Estratégico y defensivo extremo, gran en pistas duras. 1 Grand Slam (US Open 2021), multiples Masters y ex No. 1.



En 2025 no ganó títulos grandes, terminó alrededor del Top 15 (No. 13 aproximado). Sigue activo, conocido por su táctica y personalidad única.



El ruso ha expresado públicamente su apoyo al gigante bávaro del fútbol alemán.

8. Juan Martín del Potro - Boca Juniors

Juan Martín del Potro es fan del Boca Juniors | Emiliano Lasalvia/GettyImages

La "Torre de Tandil": forehand demoledor. 1 Grand Slam (US Open 2009, venciendo a Federer), plata olímpica y 22 títulos.



Lesiones crónicas (especialmente rodilla) limitaron su carrera. Se retiró oficialmente en 2024 con un partido exhibición ante Djokovic.



Como buen argentino, el excampeón ha mostrado una gran pasión por su club local, Boca Juniors.

9. Iga Świątek - Liverpool

Iga Świątek es seguidora del Liverpool | Zhe Ji/GettyImages

Dominadora del tenis femenino: potente desde el fondo y mentalmente fuerte. 6 Grand Slams (incluyendo Wimbledon 2025, su primero en hierba), múltiples títulos en arcilla.



Terminó 2025 como No. 2, con 3 títulos ese año. Sigue activa y es una de las favoritas para más Majors.



La estrella polaca ha mencionado que le gusta el equipo inglés, siendo una de las pocas tenistas femeninas con un equipo de fútbol favorito tan conocido.

10. Petra Kvitová - Slavia Praga

Petra Kvitová es fan del Slavia Praga | Robert Prange/GettyImages

La veterana tenista posee una potente zurda, excelsa en hierba. 2 Wimbledon y 31 títulos WTA. Superó un ataque con cuchillo en 2016.



Tras maternidad, regresó en 2025 pero se retiró tras el US Open 2025, cerrando una carrera llena de resiliencia.



La dos veces campeona de Wimbledon apoya a uno de los clubes más grandes de su país de origen: el Slavia Praga.