La selección de España no da para más sustos: tras el tema entre la federación y el FC Barcelona por Lamine Yamal, ahora se sumó un lesionado para el Real Madrid.

Según informó Miguel Ángel Díaz, periodista de la cadena COPE, Dean Huijsen ha sido descartado para el encuentro frente a Georgia tras haber sufrido una molestia muscular en la sesión de entrenamiento de este viernes.

El futbolista, que está en Tiflis junto a sus compañeros, quedaría desafectado por Luis de la Fuente para enfrentar al último rival de la clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, a la cual España ya está clasificada. Cuando regrese a Madrid, se le realizarán estudios para constatar la gravedad de la lesión.

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Matt McNulty/GettyImages

Cabe destacar que, para su infortunio, en la última fecha FIFA le había pasado algo similar, ya que acusó problemas musculares en una de las primeras prácticas del parón de octubre y se perdió los dos encuentros.

Los otros descartados para el partido son De Frutos y Samu. La falta del futbolista del Porto le daría a Borja Iglesias, llamado tras la lesión de Lamine Yamal, la oportunidad de ser desde la partida.

De La Fuente sobre Lamine Yamal: "Le quedan 15 años con nosotros"

Spain National Football Team training session | Anadolu/GettyImages

Al ser consultado por Lamine Yamal y la relación con el FC Barcelona, el entrenador español dijo: "La mejor de las noticias es que le quedan 15 años con nosotros. Hay que pensar en el presente y el futuro, el presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar y dejar casi sentenciada la clasificación y esa es nuestra preocupación. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento. Lo estamos haciendo bien y necesitamos seguir mejorando".

"Esperemos que los futbolistas que ahora están lesionados se recuperen. En el fútbol siempre se producen lesiones, quedan muchos meses por delante, muchos partidos de mucha exigencia y rezar para que no haya más lesiones, aunque desgraciadamente habrá", puntualizó sobre las lesiones frecuentes que tiene en su equipo.