¿Debe preocuparse el Arsenal por Martin Odegaard tras sufrir una lesión con Noruega?

Martin Odegaard volvió a ser motivo de preocupación para el Arsenal después de recibir una dura entrada de Bernardo Silva durante el partido de Noruega ante Portugal por la UEFA Nations League 2026/27.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El capitán terminó con molestias y dificultades para desplazarse con normalidad, por lo que se perdió un entrenamiento. Sin embargo, su evolución fue favorable y pudo reincorporarse rápidamente al trabajo con su selección.

Ødegaard dejó atrás las molestias

Después de ausentarse de una sesión de trabajo el martes, Odegaard fue incluido en el once titular de Stale Solbakken para el encuentro frente a Gales, disputado el jueves. Su presencia desde el inicio confirmó que el problema en el tobillo no revistió la gravedad que inicialmente se temía en Londres.

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La evolución supone una buena noticia para Mikel Arteta, especialmente por el historial reciente de problemas físicos que tuvo el futbolista. Durante el primer parón internacional de 2024, sufrió un problema en el tobillo que lo mantuvo fuera durante 12 partidos con el conjunto Gunner, mientras que también atravesó otros inconvenientes físicos a lo largo de la temporada 2025/26.

Por eso, su rápida recuperación cobra todavía más relevancia para el Arsenal.

Un gran aporte con Noruega

El mediocampista de 27 años había recuperado un papel importante en el equipo durante el comienzo de la campaña y su continuidad resulta clave para los próximos compromisos.

Además, Odegaard también atraviesa un buen momento con su selección: acumula un gol y siete asistencias en nueve apariciones durante 2026, después de registrar un tanto y siete pases decisivos en apenas seis partidos durante 2025.

Portugal vuelve a aparecer en el calendario

Sin embargo, el calendario internacional todavía le depara un último desafío. Tras la derrota ante Gales por 2-1, la selección escandinava volverá a enfrentarse con Portugal el domingo, en un partido especialmente relevante para la clasificación del grupo.

Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | DeFodi Images/GettyImages

Noruega llega al encuentro con la intención de reducir la diferencia de seis puntos respecto de Portugal, actual líder. Para el Arsenal, la principal noticia será que su capitán ya dejó atrás las molestias que pusieron en duda su participación y podrá afrontar este compromiso sin la incertidumbre que existía al comienzo de la semana.

Arteta podría darle descanso

El Arsenal regresará a la actividad el próximo sábado 10 de octubre ante el Leeds United, por lo que Odegaard todavía tendrá algunos días para completar su recuperación y despejar cualquier duda sobre su estado físico. Mikel Arteta podría optar por no arriesgarlo si las molestias persisten y reservarlo para el duelo de la UEFA Champions League frente al Lille, apenas tres días después.

Además, el calendario contempla posteriormente una complicada visita al Bayern Múnich, por lo que el cuerpo técnico tendrá que administrar cuidadosamente los minutos de su capitán si finalmente se confirma que el golpe no reviste una gravedad mayor.

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