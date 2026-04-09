''Deberíamos sentirnos afortunados de que solo perdimos 2-0'', declara Arne Slot tras la derrota del Liverpool

El famoso 'Parque de los príncipes' fue el escenario del partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el PSG. Con un gol de Désiré Doué al minuto 11 de la primera mitad y otro más de Jvicha Kvaratsjelia al 65, el conjunto parisino propinó el primer golpe de la serie, con un 2-0 que si bien es cierto no define nada, sí les permite manejar de mejor manera el duelo de vuelta y así clasificar a las semifinales de la justa más importante de Europa a nivel de clubes.

Al término del compromiso, el director técnico del Liverpool, Arne Slot, lanzó una declaración que seguramente no gustará para nada a sus aficionados, pues parecieran más las de un estratega que dirige a un club modesto y/o limitado, y no las del entrenador de uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es el Liverpool. Esto fue exactamente lo que dijo:

Si reflexionas sobre todo el partido, deberíamos sentirnos afortunados de que solo perdamos 2-0. El primer gol se sintió duro; no habíamos regalado nada. Pero aún tenemos que ir a Anfield." Arne Slot.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

Si analizamos las declaraciones de Arne Slot desde una perspectiva 100% objetiva, podríamos entenderlo. Sin embargo, cuando tu trabajo consiste en dirigir a un club como el Liverpool, en donde la exigencia permanente es ganar e imponer condiciones, no es bien visto que asumas con tanta normalidad una derrota en instancias finales.

Y es que si bien es cierto que en el fútbol no existe una fórmula mágica que garantice resultados, la jerarquía de ciertas instituciones exige que reduzcas a casi cero el margen de error. Y la exigencia no es infundada. Antes te da las herramientas adecuadas para que estés siempre más cerca de ganar que de perder. Por eso, cuando estos equipos caen, el principal señalado es el DT.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE