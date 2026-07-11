¿Debió ser anulado el gol de Jude Bellingham ante Noruega? La jugada que desató la polémica

Publicado originalmente en SI Futbol.

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega ha estado lleno de intensidad y se ha jugado con el cuchillo entre los dientes.

En el primer tiempo, Harry Kane y la selección inglesa protestaron sin fundamento por una supuesta falta en la jugada previa al primer gol de Noruega, pero parece que fueron los escandinavos quienes salieron perjudicados.

No hubo nada malo en la brillante jugada individual de Jude Bellingham, quien recibió un pase raso de Anthony Gordon al borde del área, superó a Torbjørn Heggem y colocó el balón en la escuadra.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Sin embargo, la controversia comenzó con el saque de meta de Ørjan Nyland apenas unos segundos antes. El pase largo hacia adelante se quedó sorprendentemente corto, lo que permitió a Elliot Anderson hacerse con el balón e iniciar la jugada que culminó con el gol de Bellingham.

Como señaló enérgicamente Ståle Solbakken, seleccionador de Nyland y Noruega, a los árbitros, el balón pareció golpear el cable de la cámara araña suspendida sobre el terreno de juego.

Cámara araña en el Inglaterra vs Noruega | Richard Pelham/GettyImages

La cámara araña no se considera parte del campo. El balón puede golpear los postes, el travesaño y los banderines de córner y aun así considerarse dentro del juego, pero este equipo de cámara adicional no lo es. Golpear la cámara araña es como si el balón golpeara al árbitro: la jugada debería haberse detenido y el gol del empate de Inglaterra se habría anulado de inmediato.

The goal kick hit a camera wire in the buildup to Jude Bellingham's equalizing goal right before halftime 😯



There was no VAR check on the play and Norway couldn't believe it 😳 pic.twitter.com/lmzrcyixqp — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2026

Cada gol es revisado por el VAR, pero las imágenes que se mostraron a los árbitros no evidenciaban la infracción con suficiente claridad. Es importante recalcar que la evidencia debe ser concluyente, un término inherentemente subjetivo que otorga a los árbitros cierto margen de discrecionalidad.