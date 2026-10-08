Declan Rice seguirá en el Arsenal y ya negocia su nuevo contrato

De acuerdo con el periodista de la BBC Sami Mokbel, el Arsenal está muy cerca de cerrar la renovación de Declan Rice: el mediocampista inglés habría tomado la decisión de continuar en el conjunto londinense y existe confianza dentro del club en alcanzar un acuerdo definitivo próximamente.

La intención de los Gunners es extender el vínculo del futbolista más allá de su contrato actual, que tiene vigencia hasta junio de 2028. La nueva propuesta contempla prolongar su estadía hasta 2031, consolidándolo como una de las piezas centrales del proyecto de Mikel Arteta.

🚨🔴⚪️ Arsenal are closing in on new deal for Declan Rice after Mikel Arteta, plan 100% confirmed.



Rice has already decided to stay and sign soon with final details of new deal now being discussed.#AFC confident to close it soon, as @SamiMokbel_BBC reports. pic.twitter.com/NH3LZHIlwH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026

Un salario a la altura de Saka

Uno de los principales puntos de la negociación pasa por la mejora económica. Rice percibe actualmente alrededor de 280.000 euros por semana, pero el nuevo acuerdo contempla un incremento de hasta unos 415.000 euros semanales.

El Arsenal viene incrementando progresivamente su inversión en salarios a medida que el equipo se consolidó como uno de los principales candidatos en Inglaterra, por lo que el nuevo acuerdo del mediocampista sería otra muestra de ese crecimiento.

De esta manera, el inglés pasaría a ubicarse entre los futbolistas con mejores salarios del plantel, en un nivel similar al de Bukayo Saka. Incluso, la cifra lo colocaría por encima de otros futbolistas importantes, como Kai Havertz, mientras que Martin Odegaard aparece como otro de los jugadores que podría negociar una mejora contractual próximamente.

Entre los mejores pagos de la Premier League

Aunque todavía quedaría por debajo de los contratos de Erling Haaland, que ronda los 600.000 euros por semana, y Virgil van Dijk, situado alrededor de los 500.000, el Rice entraría en el grupo de los jugadores mejor remunerados de la Premier.

En ese escenario, el conjunto Gunner no solo busca retener a uno de sus referentes, sino también reconocer económicamente el impacto que tuvo desde su llegada.

Arteta también aseguró su futuro

En esa misma línea, la renovación de Rice se produce poco después de que Arsenal ampliara el contrato de Mikel Arteta, reforzando la continuidad de las dos figuras sobre las que se sostiene el proyecto deportivo del club.

Bajo la conducción del técnico español, los Gunners se consolidaron entre los principales protagonistas del fútbol inglés y europeo, con constantes peleas por la Premier League y una presencia cada vez más relevante en la UEFA Champions League.

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Rice fue uno de los nombres importantes en ese proceso y su nuevo contrato apunta a garantizar que siga siendo parte del proyecto durante buena parte de la próxima década.

Para la dirigencia, asegurar su permanencia también supone proteger una inversión que se transformó en uno de los pilares del equipo. Con la renovación encaminada, el Arsenal busca despejar cualquier duda sobre el futuro del mediocampista y mantener intacta la base con la que pretende seguir compitiendo por los grandes títulos.

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