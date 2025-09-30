Deco aclaró el caso Nico Williams: “El Barcelona no lo buscó, su agente lo ofreció”

Durante el mercado de verano sonó con fuerza la posible llegada de Nico Williams al FC Barcelona. Todo apuntaba a que el fichaje estaba prácticamente cerrado, pero las negociaciones se cayeron repentinamente.



Ahora, Deco, director deportivo del club blaugrana, se pronunció con claridad sobre este traspaso frustrado y la reacción del Athletic de Bilbao ante la situación.

En entrevista con Mundo Deportivo, el exfutbolista brasileño naturalizado portugués afirmó que el Barcelona no buscó al menor de los Williams, sino que fue el mismo agente del jugador el que lo ofreció al club. El directivo mencionó que las prioridades eran Luis Díaz o Marcus Rashford.

Deco, director deportivo del Barcelona | Eric Alonso/GettyImages

Deco explicó que el fichaje de Williams no se concretó porque el jugador y su agente intentaron imponer condiciones que el FC Barcelona no estaba dispuesto a aceptar.







Si un gran jugador como Nico nos plantea venir, cuando el agente nos busca, vamos a hablar y ha sido así. El fútbol es así, el jugador por lo que sea no quería las condiciones que se plantearon, el agente tiene sus intereses y no sabemos cómo va la cosa pero no hay ninguna polémica Deco

Sobre la intención del Athletic de Bilbao de fiscalizar las finanzas del Barcelona para retener a Nico Williams, Deco cargó contra la directiva de 'Los Leones'.