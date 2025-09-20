Deco confía en la renovación de Frenkie de Jong: “Las negociaciones están en curso”

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha transmitido un mensaje de tranquilidad respecto al futuro de Frenkie de Jong. En declaraciones recientes, el brasileño-portugués confirmó que las conversaciones con el centrocampista neerlandés para extender su contrato continúan avanzando y se mostró optimista: “Las negociaciones con Frenkie de Jong están en curso, creo que llegaremos a un acuerdo. Él está feliz en el Barcelona y nosotros estamos felices con él”.

De Jong, pieza fundamental en el esquema azulgrana, finaliza su vínculo actual en 2026, pero desde el club consideran prioritario blindar a uno de los jugadores más determinantes del centro del campo. La dirección deportiva ve en el neerlandés no solo un talento futbolístico incuestionable, sino también un líder silencioso dentro del vestuario.

El mediocampista ha reiterado en múltiples ocasiones su deseo de continuar en el Barça, a pesar de los rumores recurrentes sobre posibles salidas hacia la Premier League en los últimos mercados. Su compromiso con el proyecto y su buena relación con el cuerpo técnico refuerzan la idea de que su futuro seguirá ligado al Camp Nou.

Para Deco, la renovación de De Jong es un paso estratégico en el proceso de consolidación del proyecto liderado por Hansi Flick. El objetivo es mantener la columna vertebral del equipo en un momento en que jóvenes talentos como Lamine Yamal y Pedri apuntan a marcar una nueva era.

Todo apunta a que, salvo sorpresa, el Barça y De Jong sellarán pronto un acuerdo que garantizará estabilidad en la medular culé.