Deco muestra cautela para el mercado de fichajes ante los rumores de la llegada de Haaland al Barcelona

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha insistido en que el club aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de Robert Lewandowski y advirtió a los aficionados que no se "obsesionen" con el fichaje de una superestrella como Erling Haaland.

Lewandowski, que cumplió 37 años en agosto, está en el último año de su contrato y claramente no es una opción a largo plazo. Haaland, del Manchester City, y su excompañero Julián Álvarez, ahora en el Atlético de Madrid, han sido considerados como sustitutos costosos del internacional polaco.

Sin embargo, la posibilidad de una renovación a corto plazo para Lewandowski, quien lleva cuatro goles en siete partidos esta temporada, aún no se ha cerrado. Deco confirmó a Catalunya Ràdio que las negociaciones se mantendrán más adelante en la campaña. "No vamos a hablar de renovaciones en octubre", dijo. "Vamos paso a paso", agregó.

"Lewandowski es uno de los mejores delanteros de los últimos años, un jugador de primer nivel. Nos ha ayudado mucho. Ha marcado más de 40 goles, pero lo analizaremos más adelante. Es hora de hablar de la recuperación de jugadores lesionados", cerró el portugués.

Deco no solo enfrió las especulaciones sobre que el Barcelona haría un movimiento millonario por un jugador como Haaland o Álvarez para reemplazar a Lewandowski, sino que argumentó que puede que no haya necesidad de un delantero central puro.

FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Deco tenía muy presente el éxito del París Saint-Germain con Ousmane Dembélé, un extremo de oficio, que jugaba en una posición fluida. Mientras, en el Barcelona apostaron por Ferran Torres, que impresionaba en una posición similar.

"Si alguien me dijera que hay alguien como Lewandowski en el mercado, iríamos a por él", admitió Deco. "Pero no creo que sea el momento de hablar de fichajes".

"Ahora mismo tenemos a Ferran, que puede desempeñar ese papel. Y no debemos obsesionarnos. Si nos fijamos en el PSG, han ganado una Champions League sin un número 9 en el área. Obsesionarse con eso es un error, y no es el momento de hablar de ello", concluyó.

