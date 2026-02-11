Deco rompe el silencio sobre su futuro tras las elecciones del FC Barcelona

Las elecciones en el FC Barcelona definirán más cosas que el próximo presidente, ya que los candidatos han expresado diferentes modelos de gestión del club en caso de consagrarse ganadores en los comicios del próximo 15 de marzo. Uno de los que promete cambios es Víctor Font, que habló de la salida de Deco como director deportivo si él gana.

"No quiero entrar a estas cosas. Yo he venido porque creo en el proyecto de Joan que era de reconstrucción y si sigo es porque creo en el proyecto de Joan que ahora es de consolidación. Seguramente si no está Joan esto va a cambiar y por lo tanto no voy a seguir. No es un tema de Víctor Font o de quien sea. Es un tema de lo que creo y de mi vida personal, si hay una cosa que no me cuadra con mi vida personal, me voy y ya está. Tengo la libertad de escoger. No estoy preso a esto. He venido aquí por una idea, porque soy del Barça y quería ayudar. Creía que podía aportar a lo que es el proyecto de Laporta", explicó Deco en diálogo con Sport sobre su futuro una vez pasen las elecciones del club.

FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi Flick | NurPhoto/GettyImages

Además, sobre la modalidad de trabajo con Laporta, dijo: "Tengo libertad porque me he ganado la confianza para construir un Barça ganador. Las decisiones deportivas son difíciles, es complicado cuadrar dirección deportiva con un entrenador porque es difícil que un entrenador esté más de cinco años. Creo que hemos sido capaces de reconstruir la plantilla y esto genera confianza en tu jefe. Tengo libertad pero no hago nada que no sepa el presidente. Por respeto y porque sé que tiene una visión distinta a la mía. Hay decisiones que deben ser de club".

"Un presidente que ha estado con Ronaldinho, Deco, Xavi, Messi, Iniesta, que ha ganado lo que ha ganado, que estuvo diez años y ahora cinco más, que es un futbolero loco, que ha tenido a Johan de consejero, algo sabe de fútbol. A partir de aquí, hay que escuchar porque sabe mucho de fútbol, como Pinto Da Costa. Después las decisiones se toman en consenso, el presidente no está en el día a día, pero hay que respetar su opinión y, si está equivocado, hay que convencerlo con temas contundentes", cerró sobre Laporta.

