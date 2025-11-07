Deco sale en defensa de Hansi Flick tras la crisis futbolística del Barcelona: "El estilo no está en discusión"

Luego del entrenamiento a puertas abiertas para más de 20 mil personas en el estadio Camp Nou que ultima detalles para abrir al público, habló el director deportivo del Barcelona, el portugués Deco.

Entre otros temas, trató la crisis deportiva del equipo, de las obras en el estadio y también dejó un mensaje sobre Lamine Yamal.

“Echamos de menos volver aquí. Era un estadio grandioso, pero ahora aún más“, dijo en el canal de Youtube del Barça, y agregó: "Es un día emocionante, especial, para el barcelonismo y todo el mundo. Ya impresiona. El presidente está muy emocionado por el coraje que ha tenido para tener un estadio como éste".

Deco, por su parte, se alineó con el entrenador Hansi Flick y afirmó que la forma de jugar del equipo no está en discusión. "Eso no existe. Sabemos dónde podemos mejorar, las dificultades que tenemos... La pasada temporada también tuvimos dificultades y las superamos, es lo que vamos hacer este año", aseguró.

Para salir de esta crisis, expresó que la mejor manera es continuar trabajando: “La única solución que he visto para mejorar es trabajar, he visto soluciones mágicas de mucha gente, pero lo único que podemos hacer es trabajar”.

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

Además, tuvo tiempo para dejar su parecer sobre Lamine Yamal, que ante el Brujas recuperó su mejor versión, en el último 3-3 por UEFA Champions League:

"Estamos contentos que los jugadores que vuelvan de una lesión estén al cien por cien. Lamine va con buenas sensaciones, es una lesión que molesta en algunos momentos, todos estamos trabajando. Lamine quiere divertirse y jugar a fútbol", esperando que su máxima estrella recupere su mejor estatus para poder devolverle la expectativa de conseguir títulos importantes al equipo, que con trabajo entiende que llegarán los goles, los resultados y los títulos.

