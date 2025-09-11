Definida la sede de la final de la Champions League para el 2027

La final de la Champions League es uno de lo eventos deportivos más grandes del planeta año con año. Siendo el caso, clubes y naciones compiten de forma constante por ser la sede elegida por UEFA. El próximo 2026, el hogar de la final será el Puskás Aréna de Budapest. Un año después, el trofeo volará a Madrid.

🏟️ El METROPOLITANO será SEDE de la FINAL de la CHAMPIONS en 2027. pic.twitter.com/kjnR4mse1I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2025

UEFA ha oficial que el Metropolitano, Hogar del Atlético de Madrid es la sede seleccionada para final de la Champions League. Esta será la segunda ocasión en que el reciente y muy moderno recinto albergue una final de la Copa de Europa luego de recibir el cruce entre el Liverpool y el Tottenham en el 2019.

Atletico de Madrid v CD Leganes - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El encuentro se llevará a cabo el 05 de junio del 2027. Se entiende que el boletaje se ha de vender al cien por ciento de su capacidad, es decir, superar la barrera de los 70 mil aficionados. El Atlético de Madrid iguala al Barcelona como el segundo club español con finales de Champions en su estadio. Ambos detrás del Real Madrid.