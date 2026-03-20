Definido del futuro de Keylor Navas para el mercado de verano

En los últimos años, dentro de los Pumas de la UNAM se ha apostado por fichar jugadores de buen cartel internacional. Hoy el nombre de poder dentro del cuadro de la capital es el de Keylor Navas, una leyenda del Real Madrid y para muchos, el mejor jugador en la historia de la CONCACAF.

El rendimiento del meta tico ha sido positivo. Desde su llegada al club, de lo mejor de los Pumas dentro del campo. Sin embargo, en las últimas semanas su futuro ha estado sobre la mesa de las dudas, mismas que se han aclarado el día de hoy.

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Keylor Navas ha llegado a un acuerdo con Universidad Nacional.



El guardameta ha renovado contrato con los Pumas ✍🏼@ESPNmx @futpicante — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) March 20, 2026

Navas se mantendrá como jugador del cuadro felino. Fuentes cercanas al equipo confirman que este viernes Keylor acudió a la Torre de Rectoría de la Ciudad Universitaria y firmó su extensión de contrato con el cuadro de la UNAM. Clave señalar que por ahora no se ha revelado la duración del nuevo vinculo.

Tomando en cuenta la edad del meta, así como su rol del mejor pagado de toda la plantilla, lo más lógico es que Navas y los Pumas firmen una extensión anual. En caso de que el nivel y el rendimiento lo permitan, negociar una nueva extensión en el verano del 2027.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En los últimos días se llegó a rumorar que Keylor tenía mercado dentro y fuera de México. En la Liga MX, dos equipos fueron puesto en la órbita del veterano. Los clubes en cuestión fueron el América luego de la lesión de Luis Ángel Malagón. De la misma forma, Monterrey llegó a valorar al veterano.

Fuera del país, el destino más viable era la MLS. Más en claro, el Inter Miami club de su ex compañero en el PSG y amigo personal, Leo Messi. Al final, todo quedó no más que sondeos y Navas se mantiene en Ciudad Universitaria.