Definido el futuro de Erik Lira dentro de Cruz Azul

Una de las metas de la actual directiva de Cruz Azul es la de blindar a sus máximas figuras con extensiones de contrato. El club siempre tendrá apertura para negociar sus salidas en caso de que los jugadores deseen dar un paso al costado, pero la institución también tiene el objetivo de asegurarse ganancias ante las posibles bajas.

En las más recientes semanas, los de la capital del país habían extendiendo el vinculo con varios de sus jugadores estrella. Sólo el futuro de una pieza estaba sobre el limbo, el mexicano Erik Lira cuya mente ronda en torno a Europa. Ahora, luego de meses en medio de gestiones, el jugador ha aceptado el nuevo contrato con los celestes.

ERIK LIRA RENOVADO🚨🔥



Acuerdo total para firmar hasta el 30 de junio de 2029.



Esta misma semana quedará la firma.



El Ing. Víctor Velázquez llegó al acuerdo junto con el entorno del jugador para lograr la renovación.



Hay cláusula europea. pic.twitter.com/epp8c5sHya — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) October 13, 2025

Fuentes cercanas a Cruz Azul confirman que Erik Lira firmará su nuevo contrato con el cuadro de la Liga MX una vez que reporte con el club tras el final de la fecha FIFA. El contención llegó a un acuerdo con el club, mismo que frena cualquier opción de que se marche en enero de 2026 en calidad de agente libre.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El nuevo vinculo del recuperador de balones con los de La Noria será hasta el 2029. Es decir, el mexicano extiende sus lazos con el equipo celeste por el lapso de 4 años más. El mismo incluye un considerable mejora de sueldo en favor de Lira.

Más allá de la parte financiera, el club ha cumplido con una exigencia clave para que Lira acepte la renovación. Su contrato incluye una cláusula de venta a Europa con precio a la baja para que Erik pueda dar el salto de calidad seguramente luego de la copa del mundo.

El mexicano está en la mejor etapa de su carrera y ahora, se asegura un futuro firme en La Noria o un camino más tranquilo rumbo a Europa.