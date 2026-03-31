Definido el futuro de Guido Pizarro dentro del banco de Tigres

En lo que fue una de las decisiones más polémicas en la historia reciente de los Tigres, Guido Pizarro se convirtió en el técnico del primer equipo casi al mismo tiempo en el que aún era jugador. Fue el proceso y las formas lo que generaron mucho ruido negativo en torno a la decisión de la gerencia felina.

El primer paso fue echar a Veljko Paunovic de la dirección técnica. El entrenador serbio recibió la espalda de toda la plantilla, misma que ya iba de la mano con Pizarro. Una par de días después, se anunció el retiro de Guido como jugador para convertirse de forma inmediata en el mandamás de la manada desde el banco.

¡HAY GUIDO PARA RATO! 🚨🐯



Aunque el anuncio oficial llegará después, Guido Pizarro seguirá siendo el técnico de los Tigres hasta el 2028. Al menos eso es lo que han decidido el aún presidente Mauricio Culebro y el estratega argentino en lo que han venido negociando en las… pic.twitter.com/fq4w7apofG — MedioTiempo (@mediotiempo) March 30, 2026

Si bien el inicio fue complejo, el premio comienza a llegar. Guido ya fue capaz de llevar a los Tigres a una final de la Liga MX, misma que estuvieron cercanos de ganar. De la misma forma colocó al equipo en una semifinal de la CONCACAF, donde cayeron en contra del equipo que días después alzaría el título, Cruz Azul.

El trabajo de Guido está siendo más que sólo correcto, siendo el caso, el club apela a su renovación. La más reciente información confirma que a la espera del comunicado oficial, Pizarro y los Tigres de la UANL firmarán la extensión de contrato en días.

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

La misma tendrá vigencia hasta el 2028. Es decir, los felinos tienen tal confianza en Pizarro que le entregan el control del equipo por al menos dos años más, pues su contrato original termina en junio de este año.

Pizarro tendrá un par de objetivos. Primero, ser el encargado de forma la renovación de la plantilla. Segundo y de forma natural, dejar algún o algunos títulos en las vitrinas del club, ya sean locales o internacionales en dicho lapso de tiempo.