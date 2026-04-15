Definido el futuro de Nahuel Guzmán dentro de los Tigres

Los Tigres de la UANL están en vía de una renovación de plantilla en el corto plazo. En gran medida, fue por ello que el club apostó por la continuidad de Guido Pizarro como técnico del equipo. Será el argentino quien definida el camino a seguir para los felinos en los próximos mercados.

Siendo así, Guido ha tomado su primer decisión de peso de cara al futuro inmediato. La misma recibió cien por ciento de respaldo de la dirección deportiva de Gerardo Torrado. Los Tigres firmaron la renovación de Nahuel Guzmán, quien seguirá siendo el guardián de la meta felina por el corto plazo.

🚨[EXCLUSIVO] Nahuel Guzmán renovó con Tigres hasta junio de 2027. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/eRTJqXEhpO pic.twitter.com/ZLW0M4oeHE — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 15, 2026

El 'Patón' y los de la UANL llegaron a un acuerdo por la extensión de contrato del portero hasta verano de 2027. Su contrato actual termina este verano. Ciertamente había muchas dudas sobre su continuidad con el equipo. Sin embargo, las mismas han quedado atrás cortesía de la firma del nuevo vinculo.

Nahuel es junto con Guido una de las máximas leyendas del equipo dentro del campo. Llegaron al club casi que al mismo tiempo. Actualmente ambos tienen una relación muy cercana dentro y fuera de la cancha. Dicha confianza en la que ha llevado a Guido a pedir su continuidad y a Guzmán, a aceptar la petición personal del técnico.

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

La directiva le ha dado sólo un año de contrato a Nahuel pues su continuidad en el equipo está ligada a la presencia de Guido como entrenador. Al mismo Pizarro, sólo le dieron un año más de contrato en el equipo hasta el verano de 2027 de igual forma.

Da la impresión que, de aquí en adelante, cualquier opción de renovar para Guzmán, dependerá al cien por ciento de que Guido se mantenga como entrenador. Si Pizarro queda fuera del banco, en algún punto Nahuel quedará fuera de la cancha.