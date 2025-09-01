Definido el futuro de Santiago Giménez para el cierre del mercado

Santiago Giménez está en una etapa compleja de su carrera. Luego de un parón largo en el verano, el delantero reportó al final de la pretemporada con el Milán y eso le ha sido costoso. En los últimos días el cuerpo técnico de Massimiliano Allegri ha definido que el mexicano no es un '9' de su gusto.

Siendo el caso, sobre el cierre de mercado de fichajes, mucho se ha rumorado sobre una posible salida del atacante. El posible destino en la mesa era la Roma y todo indicaba que el movimiento habría de firmarse, sin embargo, todo ha cambiado el día de hoy.

🚨🇲🇽 Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta confirms: Santi stays at AC Milan. pic.twitter.com/y6rYRdWN8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Rafaela Pimienta, agente de Santiago Giménez por medio de sus redes sociales confirmó la continuidad de Santiago dentro del Milán. Dicha postura fue replicada por el delantero algunos minutos después. Por lo menos el lapso de seis meses, el '9' se quedará en el cuadro de Allegri.

US Lecce v AC Milan - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Justo ahora no está del todo claro si la decisión final es de parte del jugador o la gestión con la Roma no llegó a buen puerto. Lo que es un hecho es que el mexicano tendrá de menos lo que resta del 2025 dentro del Milán donde buscará revertir su muy complejo presente.