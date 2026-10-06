Definido el rival de la selección mexicana para el retorno a la Nations League

La selección mexicana ya conoce al primer rival que deberá superar en su camino dentro de la Nations League de Concacaf. El combinado dirigido por Rafael Márquez se enfrentará a Jamaica en los cuartos de final del torneo, una eliminatoria que se disputará durante la fecha FIFA de noviembre.

El enfrentamiento se desarrollará a ida y vuelta, comenzando en territorio caribeño. México tendrá que viajar a Kingston para disputar el primer capítulo de la serie frente al conjunto jamaicano, cotejo que será el primero de índole oficial en la era de Rafael Márquez.

¡YA HAY RIVAL!🚨



Jamaica será el rival de la Selección Mexicana para los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf, que se celebrará en la fecha FIFA de noviembre, siendo este el primer oponente para un partido oficial en la era Rafael Márquez



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Después de resolver el encuentro como visitante, la selección mexicana regresará al país para definir su clasificación a la siguiente rnda. El partido de vuelta se disputará en Monterrey, concretamente en el Estadio BBVA, escenario que recibirá nuevamente al combinado nacional tras años de espera.

La elección de Monterrey responde a las condiciones particulares del calendario durante esas fechas. El Estadio Banorte, hogar constante de la selección nacional, no estará disponible debido a los compromisos relacionados con el juego de la NFL programados en México durante el mismo periodo.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

De esta manera, el Estadio BBVA se convertirá en la casa de México para un encuentro que tendrá carácter definitivo. Está claro que por el nivel del rival y la expectativa alrededor del proyecto comandado por Márquez, se espera que el cuadro mexicano sea capaz de llevarse el encuentro y claro, el pase a la siguiente ronda.

Si bien Jamaica es un combinado que ha crecido en años recientes, parece que las diferencias entre ambas naciones a nivel futbolístico, siguen siendo importantes.

México buscará aprovechar el primer encuentro en Kingston para llegar en condiciones favorables a Monterrey y resolver la clasificación frente a su afición. La Nations League inicia así una etapa decisiva para el nuevo proyecto del 'Tri', que ya conoce rival, sedes y el camino inmediato.