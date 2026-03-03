¿Dejará Santiago Giménez el Milán en el mercado de verano?

Santiago Giménez atraviesa semanas decisivas en el Milan, donde su continuidad no está asegurada de cara al próximo mercado de verano. El delantero mexicano se juega su futuro inmediato en un contexto donde, si la decisión se tomara hoy, la postura sería abrirle la puerta a una venta.

Diversos reportes en Italia apuntan a que el club rossonero contempla una salida como escenario probable. La cifra que se maneja ronda los 22 millones de euros, cantidad que permitiría recuperar inversión y liberar espacio salarial dentro de un plantel en reconstrucción.

El rendimiento del atacante ha sido intermitente y la competencia interna, exigente. En ese marco, la dirigencia analiza alternativas ofensivas y valora el interés externo como una oportunidad de negocio. La determinación final dependerá de la planificación deportiva y del cierre de temporada.

En Inglaterra, la Premier League surge como destino con mercado real para el mexicano. Su juventud, experiencia europea y perfil de delantero móvil lo convierten en pieza atractiva para clubes que buscan gol y proyección sin desembolsos desmedidos en el mercado.

Uno de los equipos atentos es el Sunderland, que ha firmado una campaña notable y ambiciona consolidarse en la élite con fichajes de impacto. La posibilidad de incorporar a un internacional mexicano encaja con su política reciente de apostar por talento con margen de crecimiento.

El Wolverhampton también figura como alternativa, aunque su interés está condicionado al escenario deportivo. Solo en caso de asegurar la permanencia, algo que hoy luce lejano como preocupación inmediata, podría activar movimientos formales por un atacante de estas características.

Por ahora, el panorama es de interés exploratorio y contactos preliminares. No existen negociaciones avanzadas ni ofertas formales sobre la mesa, pero el entorno del jugador sabe que la ventana de verano será determinante para definir el siguiente capítulo de su carrera.

Giménez, consciente del momento, prioriza cerrar el curso con profesionalismo y argumentos deportivos. La Premier representa una vitrina competitiva y mediática, aunque cualquier paso dependerá de la evaluación conjunta entre club y futbolista en las próximas semanas.

El futuro del delantero mexicano está abierto. Milan sopesa vender, Inglaterra observa con atención y el mercado dictará sentencia. Lo único claro es que, si la decisión se tomara hoy, la continuidad en Italia no sería la opción más probable.

